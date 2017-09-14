Embraer завершает программу модернизации истребителей F-5FM ВВС Бразилии
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Истребитель F-5EM ВВС Бразилии, оснащенный УР ближнего воздушного боя Python IV производства израильской компании Rafael.
Источник: aereo.jor.br
ЦАМТО, 14 сентября. Военно-воздушные силы Бразилии в октябре-ноябре 2017 года планируют принять последние два истребителя F-5FM "Тайгер-2", прошедших модернизацию на предприятии компании Embraer Defense and Security.
Как отмечает Jane's Defence Weekly, данная поставка завершит программу модернизации самолетов F-5M ВВС Бразилии.
Как ранее сообщал ЦАМТО, в течение 2005-2012 гг. к версии F-5EM/FM компанией Embraer были модернизированы 46 истребителей F-5E/F ВВС Бразилии (43 F-5E и три F-5F). Они вошли в состав 2-го, 3-го, 8-го и 12-го авиакрыльев, размещенных в Аннаполисе, Каноас, Манаусе и Санта-Круз, соответственно.
Модернизация включала установку модернизированной РЛС Grifo-F Х-диапазона компании Selex ES (за счет одной из двух пушек), топливозаправочной штанги, интегрированной GPS/инерциальной навигационной системы разработки Honeywell, системы радиоэлектронной борьбы компании Elbit Systems, средств связи Rohde & Schwartz, нашлемной системы целеуказания, бортовой системы генерации кислорода, "стеклянной" кабины пилотов AEL Sistemas, оборудованной тремя цветными многофункциональными дисплеями (MFD), коллиматорным индикатором, системой видеорегистрации, бортовой ЭВМ и др.
В апреле 2011 года ВВС Бразилии заключили с компанией Embraer контракт на модернизацию второй партии из 11 истребителей F-5 "Тайгер-2", которые были приобретены из состава ВВС Иордании в 2007 году. В рамках соглашения стоимостью 276 млн. реалов (107,5 млн. долл.) предполагалось модернизировать восемь одноместных F-5E и три двухместных F-5F. Первый "иорданский" модернизированный F-5FM был передан ВВС Бразилии в октябре 2014 года. В начале 2017 года стало известно о сокращении программы модернизации самолетов до трех единиц. Причинами отказа от усовершенствования оставшихся истребителей являются сокращение оборонных расходов и технические проблемы.
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14.09.2017
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