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ФСВТС: началась работа над книгой-альбомом о Национальной премии "Золотая идея"

15.09.2017 ЦАМТО 394 0
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Награда "Золотая идея". Источник: izvestiaur.ru.

ЦАМТО, 14 сентября. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и "Объединенная промышленная редакция" приступили к работе над книгой-альбомом "Высокий знак качества ВТС. Национальная премия "Золотая идея".

Книга будет посвящена Национальной премии "Золотая идея", учрежденной в 2001 году ФСВТС России за достижения в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

Соглашение о создании книги-альбома подписали 13 сентября директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев и руководитель "Объединенной промышленной редакции" Валерий Стольников.

Книга-альбом "Высокий знак качества ВТС. Национальная премия "Золотая идея" расскажет об истории учреждения и становления премии "Золотая идея", особенностях работы Оргкомитета премии, ее особой роли для отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса и развития военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. В книге будет рассказано о лауреатах премии за 2000-2016 годы, представлены торжественные церемонии их награждения, фотоматериалы, а также особенности проведения конкурсов в разные годы.

Национальная премия "Золотая идея" позволяет отметить деятельность лучших субъектов военно-технического сотрудничества, предприятий оборонно-промышленного комплекса, их авторских коллективов и отдельных представителей, внесших вклад в создание образцов военной техники, имеющих хорошие экспортные перспективы.

В последние годы премия традиционно присуждается на конкурсной основе в шести номинациях: "За вклад в области разработки продукции военного назначения"; "За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений"; "Лучшее предприятие-соисполнитель"; "За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества"; "За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения"; "Молодые таланты".

Особое внимание уделяется поощрению молодых специалистов, олицетворяющих будущее российского оборонно-промышленного комплекса, в связи с чем в номинации "Молодые таланты" предусмотрено максимальное количество лауреатов – пять.

Номинация "За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества…" предусмотрена для представителей средств массовой информации, организаторов и наиболее активных участников форумов и конгрессно-выставочных мероприятий.

Книга-альбом "Высокий знак качества ВТС. Национальная премия "Золотая идея" призвана обобщить уникальный опыт отбора лауреатов премии, представить ее исторические вехи, проследить дальнейшее развитие судеб дипломантов премии и их разработок, проанализировать основные тенденции военно-технического сотрудничества за 2000-2016 годы.

Издание книги планируется в марте 2018 года, сообщает пресс-служба ФСВТС.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий

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