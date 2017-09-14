ФСВТС: началась работа над книгой-альбомом о Национальной премии "Золотая идея"
|
|
Награда "Золотая идея". Источник: izvestiaur.ru.
ЦАМТО, 14 сентября. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и "Объединенная промышленная редакция" приступили к работе над книгой-альбомом "Высокий знак качества ВТС. Национальная премия "Золотая идея".
Книга будет посвящена Национальной премии "Золотая идея", учрежденной в 2001 году ФСВТС России за достижения в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.
Соглашение о создании книги-альбома подписали 13 сентября директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев и руководитель "Объединенной промышленной редакции" Валерий Стольников.
Книга-альбом "Высокий знак качества ВТС. Национальная премия "Золотая идея" расскажет об истории учреждения и становления премии "Золотая идея", особенностях работы Оргкомитета премии, ее особой роли для отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса и развития военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. В книге будет рассказано о лауреатах премии за 2000-2016 годы, представлены торжественные церемонии их награждения, фотоматериалы, а также особенности проведения конкурсов в разные годы.
Национальная премия "Золотая идея" позволяет отметить деятельность лучших субъектов военно-технического сотрудничества, предприятий оборонно-промышленного комплекса, их авторских коллективов и отдельных представителей, внесших вклад в создание образцов военной техники, имеющих хорошие экспортные перспективы.
В последние годы премия традиционно присуждается на конкурсной основе в шести номинациях: "За вклад в области разработки продукции военного назначения"; "За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений"; "Лучшее предприятие-соисполнитель"; "За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества"; "За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения"; "Молодые таланты".
Особое внимание уделяется поощрению молодых специалистов, олицетворяющих будущее российского оборонно-промышленного комплекса, в связи с чем в номинации "Молодые таланты" предусмотрено максимальное количество лауреатов – пять.
Номинация "За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества…" предусмотрена для представителей средств массовой информации, организаторов и наиболее активных участников форумов и конгрессно-выставочных мероприятий.
Книга-альбом "Высокий знак качества ВТС. Национальная премия "Золотая идея" призвана обобщить уникальный опыт отбора лауреатов премии, представить ее исторические вехи, проследить дальнейшее развитие судеб дипломантов премии и их разработок, проанализировать основные тенденции военно-технического сотрудничества за 2000-2016 годы.
Издание книги планируется в марте 2018 года, сообщает пресс-служба ФСВТС.
|
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.09.2017 Сербии ожидают шесть отремонтированных российских МиГ-29 до конца года
11.09.2017 "Терминатор" нарасхват
06.09.2017 Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017 В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
01.09.2017 Глава ФСВТС рассказал об объеме экспортных заказов на российское оружие
31.08.2017 Россия планирует продать за рубеж оружия и военной техники на $47-50 млрд
31.08.2017 Россия на "Армии-2017" заключила контракты с зарубежными партнерами на $300 млн
29.08.2017 "Мне не было предписано совершать какие-то революции"