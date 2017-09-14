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Индия намерена приобрести тяжелые торпеды для НАПЛ класса "Кальвари"

15.09.2017 ЦАМТО 333 0
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S 50 Kalvari
Головная дизель-электрическая подводная лодка ВМС Индии S 50 Kalvari.
Источник: www.indiannavy.nic.in

ЦАМТО, 14 сентября. Министерство обороны Индии направило нескольким зарубежным компаниям-производителям запрос об информации о возможности поставки 150 тяжелых торпед для оснащения шести дизель-электрических подводных лодок класса "Кальвари" ("Скорпен") ВМС Индии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, заинтересованные претенденты должны представить ответы к концу сентября. По информации источников издания, конфиденциальный запрос об информации был направлен в середине августа французской Naval Group (ранее DCNS), немецким ThyssenKrupp Marine Systems и Atlas Elektronik, "Рособоронэкспорту" и шведской Saab.

Согласно запросу об информации, некоторое количество торпед будет импортировано непосредственно у производителя, а оставшиеся – произведены по лицензии в Индии в рамках проекта стратегического партнерства, который был обнародован в мае.

Целью данной политики является расширение технологического потенциала предприятий индийской оборонной промышленности и обеспечение индийским компаниям частного сектора возможности производства современных систем вооружения в сотрудничестве с ведущими зарубежными производителями путем создания совместных предприятий и передачи технологий.

Выбранные торпеды также, вероятно, поступят на вооружение шести дополнительных НАПЛ "Проекта 75I" (P-75I), которые должны быть построены в рамках стратегического партнерства к 2025-2027 гг.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года Министерство обороны Индии аннулировало подписанный в 2010 году контракт стоимостью 300 млн. долл. на поставку 98 торпед "Блэк Шарк" итальянской компании WASS (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei), которая является подразделением итальянской группы Leonardo-Finmeccanica, все связи с которой были приостановлены. Решение было принято из-за коррупционного скандала с участием AgustaWestland (подразделение Leonardo-Finmeccanica), связанного с заключением контракта на поставку ВВС Индии 12 вертолетов AW-101 в VVIP-конфигурации общей стоимостью 750 млн. евро.

ВМС Индии выбрали "Блэк Шарк" в декабре 2013 года. WASS опередила немецкую Atlas Elektronik, которая предлагала торпеду "Си Хейк" (Sea Hake). После этого Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), являющаяся подрядчиком лицензионной постройки НАПЛ класса "Кальвари", приступила к адаптации всех систем подлодки под торпеду компании WASS. Решение об отказе от закупки "Блэк Шарк" и выбор новой системы вооружения потребует проведения значительного объема работ по их интеграции.

Выбор и закупка новых торпед должны быть произведены в короткий срок, поскольку головная подлодка серии должна быть принята на вооружение уже в ближайшее время. За ней в начале 2018 года последует вторая НАПЛ, S51 "Хандери" (Khanderi). Оставшиеся четыре подводные лодки должны быть переданы с интервалом в год.

В течение последних трех лет командование ВМС Индии убеждало руководство Министерства обороны в необходимости продолжить закупку торпед "Блэк Шарк", однако не достигло успеха. Таким образом, сейчас ВМС столкнулись с перспективой задержки проекта на 2-3 года.
14.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Италия
Франция
Швеция
Продукция
AW-101
Компании
AgustaWestland
DCNS
Leonardo
SAAB
ThyssenKrupp
РОЭ
Проекты
Проект-75

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