"Коммерсант": МиГ-29СМТ пройдет испытание Сирией



Истребитель МиГ-29СМТ.

Источник: migavia.ru Истребитель МиГ-29СМТ.Источник: migavia.ru

ЦАМТО, 14 сентября. Минобороны РФ перебросило на авиабазу Хмеймим четыре истребителя МиГ-29СМТ, поставленных ВКС России корпорацией "МиГ" в декабре 2015 года, пишет "Коммерсант".

По данным газеты, машины отправлены в регион для того, чтобы предоставить практику максимальному количеству летчиков, а также обкатать самолет в боевых условиях.

Накануне появились первые подтверждения присутствия МиГ-29СМТ в Сирии. В фотоотчете Минобороны РФ, опубликованном на официальном сайте в рамках пресс-тура российских и иностранных журналистов в Сирию, появилась фотография истребителя данного типа (бортовой номер 23 синий). По словам источников "Коммерсанта" в органах военного управления, эта машина была переброшена в Хмеймим на прошлой неделе из 116-го Учебного центра боевого применения 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС РФ (аэродром Приволжский, Астрахань). Вместе с ней оттуда же прибыли три аналогичных МиГ-29СМТ.

Как пишет "Коммерсант", сейчас МиГ-29СМТ являются новейшими самолетами из серийно производимых корпорацией "МиГ" и, пожалуй, последней из военных новинок, до сих пор не задействованных в операции "Возмездие". До 2014 года в распоряжении военных было 28 таких машин. Они достались им после отказа Алжира в 2008 году принять эти самолеты из-за претензий к качеству. Впоследствии они все прошли дефектацию, ремонт и доработку под требования ВВС РФ, после чего корпорация "МиГ" получила заказ еще на 16 машин (стоимостью примерно 17 млрд. руб.). Прибывшая на прошлой неделе в Хмеймим четверка "МиГов" была передана российским военным в декабре 2015 года именно по этому контракту, отмечает газета.