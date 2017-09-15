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К 2020 году РВСН полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации

15.09.2017 ЦАМТО 282 2
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РВСН
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 14 сентября. Динамика поставки в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новых образцов техники связи позволит к 2020 году полностью перейти на современные цифровые технологии передачи информации.

В последние четыре года на вооружение РВСН поступили новые цифровые системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий, обновляется парк станций спутниковой связи, радиостанций КВ и УКВ диапазонов, комплексы технического обеспечения и ремонта средств связи.

РВСН оснащаются цифровым телекоммуникационным оборудованием, таким как цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции телефонной связи, локально-вычислительные сети закрытого сегмента передачи данных Министерства обороны РФ.

В рамках государственных контрактов в РВСН оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием пункты управления РВСН до ракетной дивизии включительно, а также переоборудованы Центр связи РВСН, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в Серпухове.

В 2014-2016 гг. данные работы проводились на арсеналах и в подразделениях 4-го Государственного центрального межвидового полигона.

Реализация намеченных мероприятий позволит достичь существенного повышения эффективности применения РВСН в части сокращения времени цикла управления и улучшения качества решений, принятых должностными лицами органов военного управления, и руководства подчиненными соединениями и объединениями с учетом осуществления мер информационной безопасности, помехо- и разведзащищенности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
14.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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2020-й год
Военные учения
ИТ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
SteSus
1671
№1
15.09.2017 22:12
Если РВСН только к 2020 дай Бог перейдет на цифру, то когда же СВ перейдут?
0
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RU
Т-70
1784
№2
15.09.2017 23:13
Цитата, SteSus сообщ. №1
Если РВСН только к 2020 дай Бог перейдет на цифру, то когда же СВ перейдут?
     Ну не одной же цифрой живёт человек. СВ,вполне могут,и раньше РВСН,на цифру перейти
0
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