Завершен второй этап заводских ходовых испытаний ледокола "Илья Муромец"



Построенный для ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" головной дизель-электрический ледокол обеспечения проекта 21180 "Илья Муромец" совершает первый выход на заводские ходовые испытания из Сант-Петербурга, 22.07.2017.

Источник: ZVJu / forums.airbase.ru Построенный для ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" головной дизель-электрический ледокол обеспечения проекта 21180 "Илья Муромец" совершает первый выход на заводские ходовые испытания из Сант-Петербурга, 22.07.2017.Источник: ZVJu / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 14 сентября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев заслушал доклад заместителя Главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука о завершении второго этапа заводских ходовых испытаний новейшего ледокола "Илья Муромец", построенного для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях".

Ледокол "Илья Муромец" 12 сентября вернулся на достроечную набережную "Адмиралтейских верфей" после завершения второго этапа заводских ходовых испытаний (ЗХИ), которые проходили с 25 августа в морских полигонах Финского залива и в акватории города Балтийска. Программа испытаний включала в себя отработку взлета и посадки вертолета на штатную вертолетную площадку ледокола, работу с грузом. Экипажем ледокола была обеспечена отработка дневных и ночных полетов вертолета с борта судна.

Вице-адмирал Виктор Бурсук доложил Главкому ВМФ о том, что в течение семи дней активной фазы испытаний программа по выполнению посадок и взлетов вертолетов была осуществлена в полном объеме, как и работа вертолета в режиме "раскрутки" (работы вентиля на холостом ходу во время нахождения на палубе судна). Всего в рамках ЗХИ было осуществлено 27 раскруток (посадка на палубу и последующий взлет) и 36 полетов, включая дневные – с 12.00 до 16.00 и ночные – с 20.00 до 23.00.

"В ходе испытаний экипажем и представителями завода была осуществлена проверка буксирной лебедки – посредством реальной буксировки судна такого же водоизмещения, как "Илья Муромец". Для проведения данного этапа испытания, от ВМФ было выделено судно СС-750. Кроме того, в рамках заводских и ходовых испытаний были проведены замеры магнитного поля ледокола. Одним из самых сложных испытаний ледокола стал безвахтенный режим, управление судном осуществлялось лишь с ходового мостика. В процессе испытания были подтверждены заложенные характеристики надежности, остановок и поломок не зарегистрировано. Этот вид испытания проводился в период перехода ледокола из Балтийска в Санкт-Петербург. В течение 36 часов ледокол управлялся в безвахтенном режиме, показав хорошие маневренные качества", – отметил вице-адмирал Виктор Бурсук.

Наряду с вышеперечисленными испытаниями была проведена проверка всего оборудования корабля, в том числе, систем связи и радиолокации.

В штатном режиме проведено испытание якорного устройства при максимальных порывах ветра 17 м/с. По программе данное испытание проводилось в течение 6 часов, судно показало себя готовым к таким нагрузкам.

В настоящее время начата подготовка ледокола к государственным испытаниям. Главком ВМФ Адмирал Владимир Королев поручил соответствующим руководителям и далее осуществлять плановый контроль за испытаниями, а также их военно-техническое сопровождение, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.