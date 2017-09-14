Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рогозин не принимал решения об увольнении начальника ЦПК Лончакова

15.09.2017 ТАСС 249 0
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Как сообщили в аппарате вице-премьера, коллегия ВПК согласовывает назначения руководителей стратегических научных и производственных предприятий Роскосмоса, но ЦПК к ним не относится

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин не принимал решения об увольнении начальника Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера.

"Коллегия ВПК согласовывает назначения руководителей стратегических научных и производственных предприятий Роскосмоса, но ЦПК к ним не относится. Соответственно, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии не вмешивается в кадровую политику госкорпорации "Роскосмос" в отношении состава и руководства отряда космонавтов и самого Центра подготовки космонавтов", - сообщил источник.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время в руководстве подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина произойдут кадровые перестановки. Вместо космонавта Юрия Лончакова, руководившего центром с марта 2014 года, ЦПК возглавит гендиректор летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова Павел Власов.

В ряде публикаций утверждалось, что якобы инициатором перестановок выступил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве авиастроение и космос.

При этом в аппарате вице-премьера не располагают информацией о том, состоялась ли эта отставка. "Принято или не принято решение об отставке - этот вопрос относится к компетенции Роскосмоса", - сообщил собеседник агентства.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
ВПК РФ
КнААЗ Гагарина
ЛИИ им. Громова
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 01:44
  • 6
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 15.09 23:13
  • 2
К 2020 году РВСН полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации
  • 15.09 23:08
  • 14
Пиррова победа гособоронзаказа: проблему эффективности предприятий ОПК игнорировать больше нельзя
  • 15.09 22:00
  • 20
ИЭМЗ «Купол» осваивает выпуск модульного варианта ЗРК «Тор»
  • 15.09 21:36
  • 11
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 15.09 21:14
  • 23
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 15.09 21:13
  • 1
“Напуганные” учением “Запад-2017” канзасские ковбои на “Абрамсах” прибыли в Польшу
  • 15.09 21:08
  • 4
Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок начались на Северном флоте
  • 15.09 21:01
  • 25
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 15.09 20:57
  • 81
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 15.09 20:33
  • 5363
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.09 19:59
  • 1
В Минобороны РФ уверены в восстановлении прежних отношений с НАТО в ближайшие два года
  • 15.09 19:53
  • 117
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы
  • 15.09 19:16
  • 1045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.09 18:28
  • 114
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
другие обсуждаемые темы