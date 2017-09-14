Рогозин не принимал решения об увольнении начальника ЦПК Лончакова
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Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Как сообщили в аппарате вице-премьера, коллегия ВПК согласовывает назначения руководителей стратегических научных и производственных предприятий Роскосмоса, но ЦПК к ним не относится
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин не принимал решения об увольнении начальника Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера.
"Коллегия ВПК согласовывает назначения руководителей стратегических научных и производственных предприятий Роскосмоса, но ЦПК к ним не относится. Соответственно, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии не вмешивается в кадровую политику госкорпорации "Роскосмос" в отношении состава и руководства отряда космонавтов и самого Центра подготовки космонавтов", - сообщил источник.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время в руководстве подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина произойдут кадровые перестановки. Вместо космонавта Юрия Лончакова, руководившего центром с марта 2014 года, ЦПК возглавит гендиректор летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова Павел Власов.
В ряде публикаций утверждалось, что якобы инициатором перестановок выступил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве авиастроение и космос.
При этом в аппарате вице-премьера не располагают информацией о том, состоялась ли эта отставка. "Принято или не принято решение об отставке - этот вопрос относится к компетенции Роскосмоса", - сообщил собеседник агентства.
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14.09.2017
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