Допуск в небо: какие девушки стремятся стать военными летчицами



Источник: © Кристина Бражникова/ТАСС Источник: © Кристина Бражникова/ТАСС

В Краснодарское высшее военное авиаучилище на специальность военного пилота в этом году впервые поступают девушки, причем конкурс больше 10 человек на место. О необычном выборе рассказывает ТАСС

Знаете ли вы, что первая в мире женщина — военный летчик появилась именно в России? Ею стала княгиня Евгения Шаховская в 1911 году. Однако авиатриссой, как тогда говорили, она была не первой. До нее летчицей, правда, гражданской, стала Лидия Зверева. А первой в мире гражданской летчицей была французская баронесса Раймонда де Ларош.

Во время Первой мировой войны женщины были пилотами различных летательных аппаратов — от аэростатов до бомбардировщиков. Широко известны и подвиги советских летчиц в годы Великой Отечественной войны. Однако все это не помешало сформироваться стереотипу, что быть пилотом, тем более военным, — занятие исключительно мужское. Чтобы попробовать сломать этот шаблон, ТАСС поговорил с несколькими девушками, которые четко знают, что стереотипы — не для них.

Татьяна Сачко, Армавир, Краснодарский край

— А тебе не говорили — не заставят волосы постричь? Под летным шлемом чтобы не мешали, например?

— Что? Нет! Ну нет! — искренне пугается и дотрагивается рукой до длинных, до поясницы, волос Таня Сачко, одна из кандидаток на поступление в летное училище.

— Не хочешь подстричься? Почему?

— Ну я же девочка, а длинные волосы — это женственно.

Таня настоящая девочка — все вокруг в розовых тонах, рядом — огромный игрушечный медведь, которого зовут "в честь того, кто его подарил". Фотокамера, сувениры, книги...

Раньше девушка увлекалась фотографией, сейчас, после того как закончились экзамены, учится вышивать крестиком. Но все же она не совсем классическая девушка: платьям предпочитает джинсы, в учебе склонна к математике, а самое главное — она хочет стать военным пилотом.

Отец Тани Алексей — майор в отставке. долгое время они жили рядом с аэродромом, где садились и гражданские, и военные самолеты и наблюдали за маневрами.

"В окно выглядываешь — а они там свечой вверх, потом резко вниз, и думаешь: "Все, сейчас упадет!", а нет — он снова вверх", рассказывает мама Тани, Людмила.

После 20 лет службы Алексей вышел на пенсию, и семья перебралась в Армавир. Новый дом тоже оказался рядом с аэродромом летного училища.

Сначала Таня поступала в Военно-космическую академию имени Можайского, но чего-то для поступления не хватило.

Таня объясняет свой мотив просто: в армии ей будет комфортно, потому что она ответственная, а все военные ответственнее, чем гражданские, относятся к своим обязанностям. Образцом для Тани служит папа, который в семье "как старший офицер".

"Я просто чувствую, что это мое. Мне кажется, спокойно там не бывает, там постоянно что-то происходит. Но, думаю, я сама стану более спокойной и сдержанной, что-то поменяется в характере. Я понимаю, что мне придется подчиняться и себя перебарывать, я же по натуре сама чаще командую", — добавила девушка.

Поступить в Можайское не получилось, зато девушка легко прошла на престижную специальность "Информационная безопасность" в один из вузов Ростова-на-Дону, где и начала учебный год.

Упрямая и выносливая

Таня очень упрямая: поставив задачу окончить школу с отличием, получила не только красный аттестат, но и золотую медаль; готовясь к экзаменам, очень много занималась; готовясь к сдаче физнормативов для поступления, тренировалась и бегала на стадионе. Она любит головоломки и задачи по физике. А еще она от природы очень вынослива, и даже в два года могла выдержать целый день похода по тундре.

"С нами ходила в тундру за грибами и ягодами, на рыбалку. Не плачет, не просится домой. Ни один ребенок так не ходил, а она с нами везде", — вспоминает Людмила.

Мама добавляет — еще дочь бесстрашная, а если ей страшно, то никогда об этом не скажет.

Таня признается: летом, при поступлении в гражданский вуз, волнения не было, она была первой в списке, а сейчас тревожно — конкурс в летное училище очень высокий.

— Ты же была в августе в училище, видела других девочек. Какие они?

— Такие же, как я. Если они там — значит, тоже упертые, — уверена Таня.

Я так хочу

Несмотря на военного папу и вечный гул самолетов, мечты стать пилотом истребителя у Тани никогда не было. Желание возникло спонтанно в тот момент, когда по телевизору объявили о наборе в летное училище. На следующий день они с папой отнесли документы в военкомат.

"Для Тани это шанс. Если судьба дает его, то почему им не воспользоваться? Я знаю дочь — если ей интересно, она горы свернет. Изначально это ее решение", — отмечает Алексей.

Маме пока сложно привыкнуть к мысли, что Таня может оказаться за штурвалом самолета.

"Военный — это не страшно, а вот за полеты я переживаю. Успокаиваю себя тем, что летать разрешат только через три года, да и то с инструктором", — делится Людмила.

А еще родители надеются, что летчиц после выпуска не будут распределять по гарнизонам. "Я думаю, их куда-то поближе распределят — чтобы они не растворились, а всегда были на виду", — надеется Алексей.

Анна Матвеева, Лобня, Московская область

С Матвеевыми мы знакомимся случайно. Папа Олег Евгеньевич приехал провожать дочку Аню к военному аэродрому “Чкаловский”, и они в машине ждали рейса, а я просто оказалась рядом, и меня пригласили в “УАЗ Патриот” погреться.

Смотрю на Аню. На руке “фенечки” и браслеты с авиасалона “МАКС” и из ГМИИ имени Пушкина.

"Я еще в восьмом классе решила, что хочу работать в гражданской авиации. Сначала летать вторым пилотом, а потом и командиром. Для меня это ожидаемый шаг. Я училась в классе с математическим уклоном, но всегда ездила на военно-патриотические слеты и спортивные соревнования. В нашей школе есть и кадетский класс”.

В подмосковной Лобне, где живет Аня, никто ее выбору не удивился. Рядом аэропорт Шереметьево: в городе много пилотов, бортинженеров, работников сервисного обслуживания. В семье Матвеевых все тоже так или иначе связаны с небом.

“Характер у меня, наверное, больше мужской. В семь лет сказала родителям: заберите меня с танцев, хочу в тхэквондо. Потом еще занималась баскетболом”.

По боевым искусствам у Ани “зеленый” пояс, но сейчас ни в какие в секции она не ходит. Весь этот год тренировалась самостоятельно.“Надо быть подготовленной и физически, и морально”, — объясняет она. Летом девушка подала документы сразу в три летных учебных заведения в разных регионах страны. Поступали вместе с подругой — у той папа летает на Sukhoi Superjet 100.

В августе ей позвонили из военкомата и предложили уникальный вариант: высшее военное с возможностью пилотировать боевые самолеты. Анин папа Олег Евгеньевич говорит, что рад, если дочка окажется за штурвалом истребителя. “Дело даже не в величине самолетов, это перспектива развития. Шанс попасть в элиту авиации. От такого не отказываются. Дай-то Бог!”. Мама ее тоже поддержала.

Любимые книги будущей летчицы —“Мастер и Маргарита” и “Повесть о настоящем человеке”. “Это про летчика Маресьева” — поясняет она. Сейчас не все собеседники знают, о ком идет речь. В Краснодарском училище Аню ждет сюрприз: бюст Алексея Петровича стоит на Аллее героев у входа.

Распорядок дня в училище и жизнь по приказу Аню не пугают: “Я же учиться приехала”. В казарме она уже бывала — приезжала в армию к брату Алексею. Отец тоже к бытовому комфорту равнодушен: “Главное — это заниматься любимым делом. А дальше, как говорится, куда родина пошлет".

Когда девушек-абитуриенток ведут смотреть авиатренажеры, Аня со знанием дела комментирует. “Посадка — это не сложно. На приборной панели есть координатная ось X–Y, и ты должен держать фигуру на их пересечении. Так потихоньку самолет идет по глиссаде”.

Еще Аня знает аэродинамику и разновидности облаков. Не то чтобы это при поступлении было обязательным, просто ей самой интересно. “Я скачала в интернете “Энциклопедию пилота”. Это книга для начинающих, с картинками. Там все очень доступно описано”.

Что такое авиафобия, Аня не понимает, и предстоящие в училище прыжки с парашютом ее тоже не смущают. “Пока я только с дамбы в воду прыгала, а там всего метра три. Летать — это удовольствие. Еще в высшем пилотаже на спортивных самолетах много девушек, я бы тоже попробовала”.

Ксения Колесова, Грязи, Липецкая область

Ксения о военной авиации мечтает с семи лет. И как только появилась такая возможность, она подала документы в Краснодарское высшее военное авиационное училище Ксения уже в третий раз поступает в военный вуз и готова к любым испытаниям, а поступать намерена столько раз, сколько потребуется — до зачисления.

"Небо — наш родимый дом"

Уже дважды Ксения поступала в Военно-воздушную академию имени Можайского в Санкт-Петербурге. Не поступив в прошлом году, устроилась в вуз делопроизводителем, и еще стала учиться на инженера-радиотехника в Санкт-Петербургском электротехническом университете. Все это она готова оставить в одну секунду ради мечты. "Легко откажусь, я многим готова пожертвовать", — говорит она.

"В Краснодар на экзамены я взяла иконку Ксении Петербургской, в часовенку которой часто хожу, а еще — воспоминания о воронежском аэродроме "Балтимор", где недавно впервые села в кресло пилота самолета Як-130. Казалось, что сейчас взлечу: закрыла глаза, представила, что поднялась в небо. В это время папа стоял у самолета и говорил, что в момент моего первого полета он станет самым счастливым человеком в мире", — рассказала Колесова.

Ксения закончила школу с золотой медалью, занималась народными танцами, пляжным волейболом, легкой атлетикой. Отец, Михаил Колесов, комментирует: "Потому что энергии много, а характер твердый: ставит цель и упорно идет к ней.". Когда-то Михаил тоже мечтал стать военным летчиком, но не прошел медкомиссию. Мама, Ирина Колесова, — педагог, работает в Грязях директором центра развития детей и юношества.

Папина дочка

"Я мало играла в куклы, любила игрушечные железные дороги и самолетики. Почти всегда с папой: он забирал меня из детского сада, школы, и мы или шли в гараж, гуляли или отправлялись на рыбалку. Папа рассказывал мне о событиях в истории, о самолетах, небе и звездах", — вспоминает Ксения.

Когда-то в любимом фильме отца — "Офицеры" — услышала фразу "есть такая профессия — родину защищать". "Я тогда впервые подумала, что тоже хочу защищать родину и учиться в кадетском корпусе, но в нашем городке такой школы просто не было", — вспоминает девушка.

В пятом классе отец впервые взял ее на авиашоу в Липецком авиацентре. С тех пор ни один авиационный праздник они не пропустили. "Это было красиво: небо, стальные машины. Любовь к технике у меня от папы", — уверена Ксения.

У отца было две мечты: чтобы старшая дочь закончила школу с золотой медалью и стала курсантом военного училища летчиков. "Одну его мечту я выполнила, осталась вторая", — говорит девушка.

"Мы, друзья, перелетные птицы"

Каждый день девушка начинает с пробежки на 5 км и нагрузки для пресса. Отец научил ее не только держать молоток, но и никогда не сдаваться. А еще — вкусно готовить. "Например, в уху надо обязательно окунуть обгоревшую деревяшку из костра, чтобы у блюда был немного копченый вкус".

Вообще-то отец готовил Ксению к выживанию в экстремальных условиях, а научил выдержке, терпению и умению проявлять себя в ответственные моменты. "Учил ее, что делать в лесу, на болоте, как согреться, спастись в дождь, не умереть с голода, чем защищаться. Как-то решил показать, как управлять автомобилем, а дочка посмотрела разок и сразу сама поехала", — не скрывает гордости Михаил.

У Ксении есть молодой человек, но о ее планах на учебу в Краснодарском военном авиационном училище он пока не знает. "Первым делом самолеты, ну, а мальчики — потом", — улыбается девушка.

Недавно ей приснилось, что мечта сбылась.

"Я увидела сон, как приезжаю домой в форме курсанта. До сих пор не могу забыть ощущение этого огромного счастья".

Карина Сапунова, Ольга Калантарова, Елена Рузанова