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У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО

15.09.2017 ТАСС 366 0
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Источник: © Министерство обороны РФ

ТАСС рассказывает о военных маневрах, вызвавших переполох на Западе, где их назвали подготовкой "плацдарма для оккупации Литвы, Польши или Украины"

На шести полигонах России и Белоруссии развернулись крупномасштабные учения "Запад-2017", став самым значимым мероприятием подготовки военных в этом году. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, их проведение позволит отработать "совместные действия Вооруженных сил двух стран в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". При разработке замысла учений использовались современные подходы к применению войск и сил на основе опыта локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе приобретенного в Сирии.

Западный замысел

Основная часть маневров проходит на военных полигонах Белоруссии, также задействованы полигоны в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России.

По словам заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина, замыслом учений предусмотрено, что на территорию Белоруссии и Калининградской области РФ проникли экстремистские группы, ставящие своей целью проведение террористических актов и дестабилизацию обстановки в Союзном государстве. Согласно легенде, экстремисты имеют внешнюю поддержку, получая материально-техническую помощь, вооружение и военную технику как с воздуха, так и с моря. Для борьбы с условными террористами предполагается отработать ряд тактических эпизодов.


В условиях быстро меняющейся обстановки будет отработано управление войсками и силами, организация взаимодействия и всестороннего обеспечения, прикрытия важных государственных и военных объектов, расположенных на территории Калининградской области и в Республике Беларусь

Андрей Картаполов

командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник



В ходе маневров, которые пройдут в два этапа, будет отработана переброска частей и подразделений Региональной группировки войск в районы действий бандформирований с их последующей изоляцией,  действия группировки ВВС и ПВО по поддержке сухопутных сил и блокированию воздушных каналов снабжения незаконных вооруженных формирований. Также военные отработают проведение специальной операции по ликвидации экстремистов, обеспечение силами Балтийского флота морской блокады района проведения спецоперации, а также пресечение отхода бандформирований по морю.

Заявления военных НАТО о том, что на учениях "готовится плацдарм для оккупации Литвы, Польши или Украины", не имеют ничего общего с реальностью. Маневры носят сугубо оборонительный характер: на них будет отработана борьба с террористами, получающими помощь из-за рубежа, заверил замминистра обороны РФ Александр Фомин.


Несмотря на то, что его основная часть проводится на территории Республики Беларусь, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону. По нашим оценкам, обстановка, предусмотренная в сценарии учения, может возникнуть в любой точке мира

Александр Фомин

замминистра обороны РФ



НАТО на страже

Несмотря на плановый характер, учения "Запад-2017", не успев начаться, стали объектом пристального внимания некоторых зарубежных военных и политиков, а также средств массовой информации.


Мы будем внимательно следить за ходом учений, и мы на страже, хотя и сохраняем спокойствие, поскольку не видим непосредственной угрозы ни одному из союзников НАТО

Йенс Столтенберг

генсек альянса


При этом США не усматривают ничего экстраординарного в процессе подготовки России к проведению военных учений.

Командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, выступая на телефонном брифинге для журналистов, не отрицал, что НАТО "внимательно следит" за подготовкой к "Западу" и другими маневрами Вооруженных сил РФ. "Могу сказать, что мы в регионе НАТО концентрируем внимание на повышении своей [боевой] готовности посредством проведения учений, а также тренировок каждую секунду каждого дня. И я понимаю, что в регионе есть другие страны, которые проводят мощные учения; скажу, что мы этому уделяем внимание и в НАТО, и в США", — сказал генерал.

За последние две недели "Запад-2017" стал одной из основных тем публикаций во французских, британских и американских газетах.

Так, журналисты The Wall Street Journal предостерегли, что "учения, запланированные в условиях наращивания войск в регионе как со стороны альянса, так и России, могут послужить дымовой завесой для планов России разместить дополнительную боевую технику (в местах проведения учений). Кроме того, возрастает риск просчета или ошибки, способных привести к возникновению кризиса".

Предстоящим учениям был посвящен материал и французского издания Le Monde. В статье под заголовком "Большие военные учения России у дверей ЕС вызывают тревогу у НАТО", в частности, говорилось: "Российское Министерство обороны предприняло попытку развеять "мифы о российской угрозе", распространенные западными СМИ".


Число задействованных военных в этих маневрах ниже предельной цифры 13 тысяч человек, которая была установлена конвенцией, принятой Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2011 году

Le Monde


Le Figaro, в свою очередь, подчеркивало: "Россия и Белоруссия готовятся к крупномасштабным военным учениям у дверей Европейского союза, вызывая страх у НАТО и соседей и сея панику в западных канцеляриях".

"Согласно официальным данным, в этих маневрах должно участвовать 12,7 тысяч военных, что на 4,7 тысяч человек больше, чем в 2015 году, — указывала газета. — Однако НАТО считает, что эта цифра занижена". "Согласно позиции Минска, военные учения стали логическим следствием недавнего развертывания четырех боевых групп НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше", — писало издание.

Британское Financial Times отметило, что "даже не представляя угрозы, маневры России по-прежнему являются устрашением для соседей, таких как Украина, Польша и страны Прибалтики".


Они (учения) направлены на то, чтобы обратить внимание на модернизацию российских Вооруженных сил, проведенную за последнее десятилетие, и продемонстрировать свою готовность противостоять НАТО в случае необходимости. Все это по-прежнему вызывает серьезную озабоченность в западных столицах. НАТО с начала кризиса на Украине в 2014 году увеличивала численность своих войск в Восточной Европе. Такое усиленное военное противостояние в непосредственной близости друг от друга всегда создает риски

Financial Times


Численность "Запада-2017"

По данным Минобороны России, в маневрах принимают участие около 12,7 тыс. военнослужащих двух государств (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 боевых кораблей.

По словам командующего войсками Западного военного округа Андрея Картаполова, количество военных и техники соответствует положениям Венского документа 2011 года. Ранее глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к учениям "Запад-2017" привлечены 100 тысяч военнослужащих. В российском военном ведомстве были удивлены подобному заявлению.


Мы удивлены заявлениям главы военного ведомства ФРГ, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учения, и таящихся в связи с этим угрозах Европе. Германская сторона своевременно получила и имеет всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности российских войск

Игорь Конашенков

официальный представитель Минобороны России


В свою очередь, Картаполов напомнил, что заявления, подобные высказываниям главы Бундесвера, также звучали ранее в оборонных ведомствах Эстонии и Финляндии, "но всегда без каких-либо доказательств".


Просто сейчас в Вооруженных силах РФ полным ходом идет летний период обучения. Разумеется, все соединения и части находятся на полигонах и выполняют упражнения, проводят батальонные и ротные учения

Андрей Картаполов

командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник


Генерал добавил, что учения "Запад-2017", как и все предыдущие, открыты как для международных наблюдателей, так и для журналистов. "В соответствии с международными договоренностями, всем государствам — участникам ОБСЕ направлено предварительное уведомление о военной деятельности, а в августе приглашение получили международные наблюдатели", — отметил он.

О Венском документе

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности был принят на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, в которую входит и Россия.

Согласно положениям документа, подписавшие его страны не могут проводить в течение одного года более шести мероприятий военной деятельности, в каждом из которых принимают участие более 13 тыс. человек или 300 боевых танков либо 500 боевых бронированных машин или 300 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня (калибра 100 мм и выше). Также в документе отмечается, что нельзя проводить одновременно более трех учений с подобными параметрами.


"Запад-81" и другие маневры

Первый после Гражданской войны (1917–1922 гг.) общевойсковой смотр технической оснащенности и боевой выучки Рабоче-крестьянской Красной армии — Всесоюзные Бобруйские большие маневры — прошли в сентябре 1929 года на территории Белорусского военного округа. Следующие крупные учения войск были проведены в первой половине сентября 1936-го. В дальнейшем войска округа участвовали в общевойсковых маневрах "Днепр" (1967), "Двина" (1970), "Березина" (1978), "Запад-81" и некоторые другие.


Фото с учений Советской Армии и стран Варшавского Договора «Запад-81».

Подготовленные и проведенные под руководством начальника Генштаба ВС СССР Маршала Советского Союза Николая Огаркова оперативно-стратегические учения "Запад-81" стали крупнейшими в советской истории. По масштабам они могли сравниться только с крупными операциями времен Великой Отечественной войны. В них были задействованы около 100 тыс. человек и почти все рода войск.

Маневры проводились на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря. Впервые были опробованы автоматизированные системы управления ("Маневр", "Воздух-1М", "Алмаз-3") и некоторые виды высокоточного оружия.


2006

  • 17–25 июня в Белоруссии на Обуз-Лесновском полигоне (Брестская область) прошли первые после распада СССР крупномасштабные российско-белорусские учения под названием "Щит Союза".
  • Они разрабатывались генеральными штабами вооруженных сил двух стран при участии представителей Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
  • Их цель состояла в проверке действенности создаваемой Единой системы ПВО России и Белоруссии и системы военной безопасности Союзного государства в целом.
  • По словам Сергея Иванова (министра обороны РФ в 2001–2007 гг. — прим. ТАСС), "впервые в новейшей истории армии России и Белоруссии действовали как единое целое".
  • Общая численность участников составила около 8 тыс. 800 человек, из которых 1 тыс. 800 человек — контингент Вооруженных сил России.
  • В активной фазе были задействованы свыше 40 артиллерийских орудий и 30 реактивных систем залпового огня, более 40 танков, около 180 боевых бронированных машин.

2009

  • С 2009 года совместные учения России и Белоруссии проводятся раз в два года: на территории Белоруссии они называются "Запад", на территории России — "Щит Союза".
  • В российско-белорусских маневрах "Запад-2009" на Обуз-Лесновском полигоне принимали участие более 12 тыс. 500 человек, в том числе около 6 тыс. российских военнослужащих, около 6 тыс. 500 представителей Белоруссии и около 30 военнослужащих Вооруженных сил Казахстана.
  • В учениях было задействовано большое количество боевой и специальной техники, включая 103 самолета и вертолета, около 470 боевых бронированных машин, 228 танков, 234 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня.

2011

  • 16–22 сентября совместные российско-белорусские оперативные учения "Щит Союза — 2011" проводились на Гороховецком артиллерийском полигоне (Нижегородская область) и полигоне Ашулук (Астраханская область).
  • В них участвовали 12 тыс. военнослужащих (7 тыс. от ВС РФ, 5 тыс. от ВС Белоруссии), около 50 самолетов и вертолетов, до 200 единиц боевой техники, в том числе около 100 танков.
  • Отрабатывалось применение региональной группировки войск с оборонительными целями.

2013

  • С 20 сентября по 26 сентября впервые одновременно в России и Белоруссии прошли совместные стратегические учения под названием "Запад-2013".
  • Вместе с ними на территории Белоруссии состоялись учения ОДКБ "Взаимодействие-2013" (Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).
  • В маневрах "Запад-2013" были задействованы пять полигонов: Гожский, Брестский и Обуз-Лесновский (Белоруссия), Хмелевка и Правдинский (Калининградская область).
  • На территории Белоруссии к учениям были привлечены почти 13 тыс. белорусских и 2 тыс. 500 российских военнослужащих, 350 единиц бронетанковой техники, в том числе около 70 танков, свыше 50 единиц артиллерии и РСЗО, более 50 самолетов и вертолетов.
  • На территории России — более 9 тыс. российских и 200 белорусских военнослужащих, около 180 единиц боевой техники, 10 танков, около 40 самолетов и 10 кораблей Балтийского флота.
  • На учениях присутствовали наблюдатели из 60 стран.

2015

  • С 10 по 16 сентября на военных полигонах Западного военного округа (ЗВО), расположенных в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях РФ, а также на морских полигонах в акватории Балтийского моря, прошли совместные оперативные учения "Щит Союза — 2015".
  • В ходе активной фазы учений российские и белорусские военнослужащие отрабатывали задачи по ведению совместной маневренной обороны с переходом в контрнаступление.
  • Экипажи армейской, истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации выполнили боевые стрельбы на авиационном полигоне в Ленинградской области.
  • В совместных маневрах участвовали более 8 тыс. военнослужащих (около 1 тыс. 300 — из Белоруссии) и 400 единиц техники (в том числе около 100 танков и около 80 летательных аппаратов различного назначения).

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье".
14.09.2017
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принадлежат ТАСС
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