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Корабли Севфлота вышли в Баренцево море под локальной дымовой завесой

15.09.2017 РИА Новости 245 0
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Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Архивное фото
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Архивное фото.
Источник: © Пресс-служба Северного флота

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Корабли Северного флота (СФ) вышли на учения группировки разнородных сил в Баренцево море под скрывшей их дымовой завесой, при этом небо над Североморском оставалось чистым, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

По его информации, с целью вывода из-под удара условного противника главную базу СФ Североморск покинули тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков"; из Полярного вышли малые ракетные корабли "Рассвет" и "Айсберг", малые противолодочные корабли "Снежногорск", "Брест" и "Юнга".

"Сегодня две минно-тральные группы Кольской флотилии разнородных сил СФ в составе базовых тральщиков "Ядрин", "Коломна", "Ельня" и "Полярный" обеспечили вывод надводных сил из пунктов базирования флота с применением аэрозольной маскировки военных объектов, расположенных в бухтах Кольского залива", - сказал Серга, отметив, что в главной базе СФ дымопуск осуществлялся с территории военных городков соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей.

"При этом были строго учтены погодные условия, скорость и направление ветра. Таким образом, гражданские объекты не подверглись воздействию дымов, и небо над самим Североморском оставалось чистым", - уточнил представитель СФ. По его словам, примененные при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях. О возможности проведения аэрозольной маскировки органы местного самоуправления были предупреждены заблаговременно.

"Корабли прошли по протраленному в Кольском заливе фарватеру за тральщиками и вышли в районы рассредоточения в Баренцевом море. После прибытия в назначенные районы экипажи кораблей отработали мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде", - добавил Серга.

Вывод надводных сил из-под удара условного противника - первый практический элемент начавшихся на СФ самых масштабных в 2017 году учений группировки разнородных сил, которые проходят под руководством командующего СФ вице-адмирала Николая Евменова. На различных этапах учений планируется задействовать более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше их различных эпизодов будут участвовать более 5 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники и вооружения.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Ушаков
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
пр. 1155
СФ

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