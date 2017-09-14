Комиссия при Совбезе обсудила предупреждение компьютерных атак
|
|
Информационная атака. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Комиссия по информационной безопасности при Совбезе обсудила предупреждение компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, сообщает пресс-служба аппарата.
"Состоялось заседание Межведомственной комиссии по информационной безопасности Совета Безопасности Российской Федерации… рассмотрен ряд вопросов, связанных с развитием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании обсуждалось повышение эффективности противодействия существующим и потенциальным угрозам функционированию информационной инфраструктуры РФ, в том числе в контексте реализации программы "Цифровая экономика в Российской Федерации".
Добавляется, что в ходе обсуждения были предложены дополнительные меры по повышению защищенности объектов информационной инфраструктуры с учетом широкого использования иностранного телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, а также по организации устойчивого функционирования российского сегмента Интернета.
|
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.09.2017 «КАМАЗ» участвует в конкурсе ENES-2017
15.09.2017 Турчинов: Украинско-польский ударный беспилотник "Сокол" успешно прошёл испытания
15.09.2017 Стратегическое запугивание (IR, Латвия)
15.09.2017 Пиррова победа гособоронзаказа: проблему эффективности предприятий ОПК игнорировать больше нельзя
15.09.2017 К 2020 году РВСН полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации
15.09.2017 Допуск в небо: какие девушки стремятся стать военными летчицами
14.09.2017 Универсальное оружие: в США анонсировали производство дронов, переносящих ракеты
14.09.2017 "Вертолеты России" готовят к запуску ситуационный центр сопровождения эксплуатации вертолетной техники