Комиссия при Совбезе обсудила предупреждение компьютерных атак



Информационная атака. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов Информационная атака. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Комиссия по информационной безопасности при Совбезе обсудила предупреждение компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, сообщает пресс-служба аппарата.

"Состоялось заседание Межведомственной комиссии по информационной безопасности Совета Безопасности Российской Федерации… рассмотрен ряд вопросов, связанных с развитием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании обсуждалось повышение эффективности противодействия существующим и потенциальным угрозам функционированию информационной инфраструктуры РФ, в том числе в контексте реализации программы "Цифровая экономика в Российской Федерации".

Добавляется, что в ходе обсуждения были предложены дополнительные меры по повышению защищенности объектов информационной инфраструктуры с учетом широкого использования иностранного телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, а также по организации устойчивого функционирования российского сегмента Интернета.