Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок начались на Северном флоте

15.09.2017 ТАСС 479 4
0
Понравилась новость?
 +4
Учения спасателей
Учения спасателей Северного флота .
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Отработка практических эпизодов в Баренцевом море продлится несколько дней

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок, а также более 20 боевых кораблей начались в четверг на Северном флоте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.

"На различных этапах учения планируется задействовать более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения будут задействованы более 5 тыс. военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения", - говорится в сообщении.

В маневрах также задействованы береговые ракетно-артиллерийские подразделения, армейский корпус сухопутных войск и береговые войска, армия ВВС и ПВО и силы материально-технического обеспечения.

Учения являются основным мероприятием оперативной и боевой подготовки сил и войск Северного флота за 2017 учебный год.

Сейчас стартовал подготовительный этап маневров. Соединения флота отрабатывают приведение в повышенные степени боевой готовности, а также готовят штабы и силы к выполнению задач в рамках учения. Ожидается, что отработка практических эпизодов в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море продлится несколько дней.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Проекты
Военные учения
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Сергей-82
10277
№1
15.09.2017 15:36
По масштабам России солидно.
+1
Сообщить модератору
RU
штурм
3001
№2
15.09.2017 18:00
Цитата, q
"На различных этапах учения планируется задействовать более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения будут задействованы более 5 тыс. военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения",

Всё что держится на воде и под водой задействуют в учениях., процентов 25 от списочного состава
В состав Северного флота на 2017г входит:

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» (проект 1143 «Кречет»);
два атомных ракетных крейсера проекта 1144.2 «Орлан» «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», который является флагманом Северного флота.
ракетный крейсер «Маршал Устинов» (проект «Атлант»).
четыре БПК проекта 1155 «Фрегат» и один БПК проекта 1155.1.
два эсминца проекта 956 «Сарыч».
девять малых боевых кораблей, морские тральщики разных проектов, десантные и артиллерийские катера.
четыре больших десантных корабля проекта 775.
Основной силой Северного флота являются подводные лодки. В их число входит:

Десять атомных подводных лодок, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами (проекты 941 «Акула», 667БДРМ «Дельфин», 995 «Борей»).
Четыре атомные подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами (проекты 885 «Ясень» и 949А «Антей»).
Четырнадцать атомных субмарин с торпедным вооружением (проекты 971 «Щука-Б», 945 «Барракуда», 945А «Кондор», 671РТМК «Щука»).
Восемь дизельных подлодок (проекты 877 «Палтус» и 677 «Лада»).
Кроме того, имеется в наличие семь атомных глубоководных станций и экспериментальная подводная лодка.
0
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
10277
№3
15.09.2017 18:15
Цитата, штурм сообщ. №2
Всё что держится на воде и под водой задействуют в учениях., процентов 25 от списочного состава
Не думаю,есть корабли на боевом дежурстве(РПКСН и их охранение),есть кто в походах,в обще не суть в этом,по сути получается что только СВ может выставить более менее эскадру,остальные флоты на это не способны.
+1
Сообщить модератору
RU
штурм
3001
№4
15.09.2017 21:08
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
Не думаю,есть корабли на боевом дежурстве(РПКСН и их охранение),
Пара-тройка кораблей в Средиземке и ещё столько же  пиратов пугают в индийском океане.

На самом деле это правда, что только СФ способен собрать боеспособную эскадру сопоставимую с каким либо флотом США
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 01:44
  • 6
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 15.09 23:13
  • 2
К 2020 году РВСН полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации
  • 15.09 23:08
  • 14
Пиррова победа гособоронзаказа: проблему эффективности предприятий ОПК игнорировать больше нельзя
  • 15.09 22:00
  • 20
ИЭМЗ «Купол» осваивает выпуск модульного варианта ЗРК «Тор»
  • 15.09 21:36
  • 11
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 15.09 21:14
  • 23
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 15.09 21:13
  • 1
“Напуганные” учением “Запад-2017” канзасские ковбои на “Абрамсах” прибыли в Польшу
  • 15.09 21:08
  • 4
Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок начались на Северном флоте
  • 15.09 21:01
  • 25
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 15.09 20:57
  • 81
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 15.09 20:33
  • 5363
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.09 19:59
  • 1
В Минобороны РФ уверены в восстановлении прежних отношений с НАТО в ближайшие два года
  • 15.09 19:53
  • 117
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы
  • 15.09 19:16
  • 1045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.09 18:28
  • 114
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
другие обсуждаемые темы