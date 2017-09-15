Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок начались на Северном флоте
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Учения спасателей Северного флота .
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Отработка практических эпизодов в Баренцевом море продлится несколько дней
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок, а также более 20 боевых кораблей начались в четверг на Северном флоте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.
"На различных этапах учения планируется задействовать более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения будут задействованы более 5 тыс. военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения", - говорится в сообщении.
В маневрах также задействованы береговые ракетно-артиллерийские подразделения, армейский корпус сухопутных войск и береговые войска, армия ВВС и ПВО и силы материально-технического обеспечения.
Учения являются основным мероприятием оперативной и боевой подготовки сил и войск Северного флота за 2017 учебный год.
Сейчас стартовал подготовительный этап маневров. Соединения флота отрабатывают приведение в повышенные степени боевой готовности, а также готовят штабы и силы к выполнению задач в рамках учения. Ожидается, что отработка практических эпизодов в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море продлится несколько дней.
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14.09.2017
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принадлежат ТАСС
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штурм
3001
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№2
15.09.2017 18:00
Цитата, q
"На различных этапах учения планируется задействовать более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения будут задействованы более 5 тыс. военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения",
Всё что держится на воде и под водой задействуют в учениях., процентов 25 от списочного состава
В состав Северного флота на 2017г входит:
ТАВКР «Адмирал Кузнецов» (проект 1143 «Кречет»);
два атомных ракетных крейсера проекта 1144.2 «Орлан» «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», который является флагманом Северного флота.
ракетный крейсер «Маршал Устинов» (проект «Атлант»).
четыре БПК проекта 1155 «Фрегат» и один БПК проекта 1155.1.
два эсминца проекта 956 «Сарыч».
девять малых боевых кораблей, морские тральщики разных проектов, десантные и артиллерийские катера.
четыре больших десантных корабля проекта 775.
Основной силой Северного флота являются подводные лодки. В их число входит:
Десять атомных подводных лодок, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами (проекты 941 «Акула», 667БДРМ «Дельфин», 995 «Борей»).
Четыре атомные подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами (проекты 885 «Ясень» и 949А «Антей»).
Четырнадцать атомных субмарин с торпедным вооружением (проекты 971 «Щука-Б», 945 «Барракуда», 945А «Кондор», 671РТМК «Щука»).
Восемь дизельных подлодок (проекты 877 «Палтус» и 677 «Лада»).
Кроме того, имеется в наличие семь атомных глубоководных станций и экспериментальная подводная лодка.
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Сергей-82
10277
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№3
15.09.2017 18:15
Цитата, штурм сообщ. №2
Всё что держится на воде и под водой задействуют в учениях., процентов 25 от списочного составаНе думаю,есть корабли на боевом дежурстве(РПКСН и их охранение),есть кто в походах,в обще не суть в этом,по сути получается что только СВ может выставить более менее эскадру,остальные флоты на это не способны.
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штурм
3001
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№4
15.09.2017 21:08
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
Не думаю,есть корабли на боевом дежурстве(РПКСН и их охранение),Пара-тройка кораблей в Средиземке и ещё столько же пиратов пугают в индийском океане.
На самом деле это правда, что только СФ способен собрать боеспособную эскадру сопоставимую с каким либо флотом США
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