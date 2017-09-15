Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок начались на Северном флоте



Учения спасателей Северного флота .

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Учения спасателей Северного флота .Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Отработка практических эпизодов в Баренцевом море продлится несколько дней

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок, а также более 20 боевых кораблей начались в четверг на Северном флоте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.

"На различных этапах учения планируется задействовать более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения будут задействованы более 5 тыс. военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения", - говорится в сообщении.

В маневрах также задействованы береговые ракетно-артиллерийские подразделения, армейский корпус сухопутных войск и береговые войска, армия ВВС и ПВО и силы материально-технического обеспечения.

Учения являются основным мероприятием оперативной и боевой подготовки сил и войск Северного флота за 2017 учебный год.

Сейчас стартовал подготовительный этап маневров. Соединения флота отрабатывают приведение в повышенные степени боевой готовности, а также готовят штабы и силы к выполнению задач в рамках учения. Ожидается, что отработка практических эпизодов в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море продлится несколько дней.