"Вертолеты России" планируют сертифицировать Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 в КНР



Вертолет Ми-171.

Источник: © Фото : Public domain Вертолет Ми-171.Источник: © Фото : Public domain

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) инициировал процесс сертификации вертолета Ми-171, оснащенного двигателями ВК-2500-03, в Китае. Соответствующая заявка направлена в адрес авиационных властей Китайской Народной Республики.

Необходимость признания сертификата типа вертолета Ми-171, оснащенного усовершенствованными двигателями ВК-2500-03, в КНР вызвана высоким интересом со стороны китайских заказчиков к этим вертолетам. Внедрение данных двигателей на Ми-171 осуществлялось с учетом высокой потребности эксплуатантов и потенциальных заказчиков в расширении диапазона эксплуатации вертолета и повышении его ключевых летно-технических характеристик.

"Применение двигателей ВК-2500-03 на вертолетах Ми-171 особенно актуально для выполнения работ с использованием внешней подвески в условиях высокогорья и жаркого климата. Признание Управлением гражданской авиации КНР сертификата типа вертолета Ми-171 с новым двигателем позволит нам повысить конкурентоспособность на китайском рынке", - заявил в ходе выставки China Helicopter Expo генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Впервые сертифицированный вертолет Ми-171, оснащенный двигателями ВК-2500-03, был представлен представителями Улан-Удэнского авиационного завода и холдинга "Вертолеты России" в 2016 году в рамках прошедшей в Чжухае выставки China International Aviation & Aerospace Exhibition.

Двигатель ВК-2500-03 за счет применения жаростойких материалов и конструктивных усовершенствований обеспечивает большую мощность на всех режимах и высотах полета. Внедрение цифровой системы автоматического регулирования и контроля двигателя БАРК-78 позволяет повысить точность управления двигателем, усилить контроль работы на всех режимах, а также упрощает его эксплуатацию. Применение двигателей ВК-2500-03 на вертолетах Ми-171 обеспечит повышение грузоподъемности, статического и динамического потолка полета. Кроме того, большая доступная мощность двигателя на чрезвычайном режиме полета обеспечивает повышенную безопасность полета на одном работающем двигателе.

Вертолеты среднего класса производства предприятий холдинга "Вертолеты России" на протяжении многих лет поставляются в КНР, они хорошо зарекомендовали себя при выполнении поисково-спасательных работ в процессе ликвидации последствий ЧС и пожаротушении. К настоящему моменту общее количество вертолетов типа Ми-171 производства АО "Улан-Удэнский авиационный завод", поставленных китайским компаниям и организациям, приближается к 200.