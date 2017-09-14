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Голландцы помогут «КАМАЗу»

14.09.2017 ПАО "КАМАЗ" 142 0
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КАМАЗ-6580
КАМАЗ-6580.
Источник: http://avto-nomer.ru/

ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) с рабочим визитом посетили специалисты инжиниринговой компании DAEK (Нидерланды).


В Набережные Челны прибыли исполнительный директор фирмы DAEK Адрианус Ромбоутс, руководитель проекта Бернардус ван Элк, технический специалист Леандро де Оливейра Сантос. Цель визита - переговоры по вопросам разработки подвески, системы рулевого управления на карьерных самосвалах КАМАЗ-65805 и КАМАЗ-65807, а также системы управления колёсными осями на полуприцепах.


В ходе двухдневных переговоров, которые прошли в Научно-техническом центре и генеральной дирекции компании, иностранные специалисты предложили решения, направленные на улучшение технических характеристик автомобилей КАМАЗ. В частности, обсуждены предложения в области внедрения систем управления колёсными осями для семейства автоприцепов-тяжеловозов. Ряд перспективных идей касался систем рулевого управления на пятый мост карьерных самосвалов, а также внедрения систем гидравлической подвески.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Продукция
КамАЗ-5490
Компании
КАМАЗ

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