Голландцы помогут «КАМАЗу»



КАМАЗ-6580.

Источник: http://avto-nomer.ru/ КАМАЗ-6580.Источник: http://avto-nomer.ru/

ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) с рабочим визитом посетили специалисты инжиниринговой компании DAEK (Нидерланды).

В Набережные Челны прибыли исполнительный директор фирмы DAEK Адрианус Ромбоутс, руководитель проекта Бернардус ван Элк, технический специалист Леандро де Оливейра Сантос. Цель визита - переговоры по вопросам разработки подвески, системы рулевого управления на карьерных самосвалах КАМАЗ-65805 и КАМАЗ-65807, а также системы управления колёсными осями на полуприцепах.

В ходе двухдневных переговоров, которые прошли в Научно-техническом центре и генеральной дирекции компании, иностранные специалисты предложили решения, направленные на улучшение технических характеристик автомобилей КАМАЗ. В частности, обсуждены предложения в области внедрения систем управления колёсными осями для семейства автоприцепов-тяжеловозов. Ряд перспективных идей касался систем рулевого управления на пятый мост карьерных самосвалов, а также внедрения систем гидравлической подвески.