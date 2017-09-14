«Росэлектроника» впервые представила технологию ускоренного заживления ран на выставке БИОТЕХМЕД
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Медицинские нанороботы.
Источник: http://yaplakal.com/
На выставке БИОТЕХМЕД объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) представил первый действующий образец аппарата ускоренного заживления ран, изготовленного на базе «НПП «Радиосвязь». Прибор осуществляет вакуумирование и санацию ран и хирургических швов, снижает воспалительный процесс и в 3 раза ускоряет их заживление.
В аппарате реализован наиболее эффективный принцип очищения инфицированных ран – лечение во влажной среде. Прибор дозированно подает в рану раствор антисептика и с помощью отрицательного давления снимает воспаление. Цифровое управление дает возможность варьировать объем подачи жидкости, величину отрицательного давления и контролировать количество антисептика в ране.
«Это уникальная в своем роде разработка, которая не имеет аналогов в стране и мире. В ее основе лежат уникальные технологии на стыке медицины, радиоэлектроники и химии, над созданием которых трудится консорциум врачей и инженеров, – комментирует заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин. – Сегодня на выставке в Геленджике мы демонстрируем первые практические результаты нашей работы – это опытные образцы новейшей медицинской техники, которая, как мы надеемся, найдет своего заказчика и в скором времени выйдет на массовый рынок».
Прибор может применяться в абдоминальной, торакальной, ожоговой хирургии, травматологии и других направлениях медицины. Потребность для крупного лечебного учреждения (краевая, многопрофильная городская больница) составляет не менее 50 устройств.
Серийное производство аппаратов ускоренного заживления ран холдинг готов начать с первой половины 2018 года.
Работа над проектом ведется совместно с Фондом перспективных исследований, Сибирским отделением РАН, Сибирским федеральным университетом, Красноярским государственным медицинским университетом при содействии Минздрава России, Министерства образования России и Федерального медико-биологического агентства в рамках концепции «Развитие медицинской робототехники в Российской Федерации на период до 2035 года».
Вторая конференция по биотехнологиям — БИОТЕХМЕД проходит с 14 по 15 сентября 2017 года в городе Геленджик. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, а также Министерства сельского хозяйства РФ. Стратегическим партнером Конференции выступит Госкорпорация Ростех.
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14.09.2017
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