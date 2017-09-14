Отряд кораблей Каспийской флотилии провел около 50 учений в ходе похода



Катера проекта Шмель Каспийской флотилии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Катера проекта Шмель Каспийской флотилии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого ракетного корабля "Великий Устюг" и судов обеспечения провел около 50 различных учений в ходе проведения сбор-похода в Каспийском море, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"За 14 дней нахождения в море корабли прошли около 1 тысячи морских миль (около 1,8 тыс км) и провели порядка 50 различных корабельных учений", - сказал он журналистам.

По словам Астафьева, экипаж "Великого Устюга" выполнил упражнения по стрельбе из артиллерийских установок по морским, береговым и воздушным целям. В результате стрельбы было израсходовано около 300 артиллерийских снарядов различных калибров. В районах интенсивного судоходства рулевые и штурманы отработали совместное маневрирование и управление отрядом кораблей.

Астафьев добавил, что в ходе сбор-похода экипажи МРК "Великий Устюг" и приданных судов обеспечения пройдут по Каспийскому морю более 2 тысяч морских миль. Морской поход отряда кораблей завершится 25 сентября.