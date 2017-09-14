"Спите спокойно": в Минобороны объяснили смысл названия учений "Запад-2017"



Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии в ходе подготовки к учениям Запад-2017 в Могилевской области.

Источник: © Sputnik / Виктор Толочко Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии в ходе подготовки к учениям Запад-2017 в Могилевской области.Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Александр Фомин объяснил смысл названия военных учений "Запад-2017".

Фомин уточнил, что под этим словом понимаются не страны Запада. Чиновник призвал воспринимать название учений "не в широком, политическом смысле как географический термин, включающий страны Европейского союза или членов НАТО", а как "западную часть России и Белоруссии, которая расположена западнее России".

Также замминистра в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle отметил, что Восточная Европа и Прибалтика могут "спать спокойно".

Минобороны неоднократно заявляло, что учения не направлены против третьих стран и носят плановый и оборонительный характер, а заявления некоторых стран о том, что во время маневров готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины не имеют ничего общего с действительностью.

НАТО и ОБСЕ проинформированы

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов проинформировал председателя военного комитета НАТО генерал-полковника Петра Павела о маневрах. Главная цель учений - обеспечить безопасность Союзного государства.

Также командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил, что предварительные уведомления получили и страны ОБСЕ, а приглашения наблюдателям были отправлены еще в августе. Заявления некоторых европейских стран о том, что в учениях будут участвовать более 100 тысяч военнослужащих, бездоказательны. Как напомнил Картаполов, сейчас в ВС идет летний период обучения и "все соединения и части находятся на полигонах и выполняют упражнения".

В российском МИД заявили, что шумиха, которую устроили западные СМИ из-за учений, рассчитана на то, чтобы обосновать в глазах европейских граждан повышение трат на усиление НАТО. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что именно такое поведение Запада ведет к нарастанию военной напряженности.

"Предвзятое отношение"

В Минобороны Белоруссии также отметили, что учения будут проходить прозрачно и открыто. Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов отметил, что страна выполняет все обязательства в рамках международных и региональных документов по контролю над вооружениями.

В белорусском оборонном ведомстве напомнили, что всегда открыто и оперативно информировала общественность о содержании учений. Как напомнил Воинов, на них приглашены около 80 иностранных наблюдателей, в том числе представители пяти государств-членов НАТО.

При этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает отношение западных стран к учениям предвзятым и не стремящимся к их объективной оценке. По его оценке, меры, принятые Белоруссией на фоне учений, могли бы снизить напряженность в соседних странах на фоне маневров, однако западные партнеры сами стремятся "нагнетать ситуацию" и не заинтересованы в получении информации от России и Белоруссии.

Учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии и трех полигонах России. По данным Минобороны, в них участвуют около 12,7 тысячи военных.