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Начались российско-белорусские учения "Запад-2017"

15.09.2017 РИА Новости 145 0
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Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения "Запад-2017" начались на территории России и Белоруссии, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что военное руководство и командиры соединений, участвующих в учениях, получили пакеты с "директивными указаниями генеральных штабов ВС Союзного государства на выполнение учебно-боевых задач".

Во время учений российские и белорусские военные отработают взаимодействие в составе региональной группировки войск.

Маневры пройдут на шести полигонах в Белоруссии - Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский и участке местности Дретунь, а также на трех в России - Лужский, Струги Красные и Правдинский. Военные разыграют тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким применением авиации и ПВО.

Как отмечает Минобороны, эти учения - завершающий этап совместной подготовки российской и белорусской армий, они носят сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств.

Основными целями учений в ведомстве назвали совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение систем управления войсками и оружием, апробацию новых уставных документов, получение командирами навыка планирования военных мероприятий и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

В маневрах принимают участие около 12,7 тысячи военнослужащих (примерно 7,2 тысячи человек - из Белоруссии, около 5,5 тысячи - из России, из них на территории Белоруссии - до трех тысяч человек), порядка 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и примерно десять боевых кораблей.
14.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения

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