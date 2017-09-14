Начались российско-белорусские учения "Запад-2017"
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Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения "Запад-2017" начались на территории России и Белоруссии, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что военное руководство и командиры соединений, участвующих в учениях, получили пакеты с "директивными указаниями генеральных штабов ВС Союзного государства на выполнение учебно-боевых задач".
Во время учений российские и белорусские военные отработают взаимодействие в составе региональной группировки войск.
Маневры пройдут на шести полигонах в Белоруссии - Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский и участке местности Дретунь, а также на трех в России - Лужский, Струги Красные и Правдинский. Военные разыграют тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким применением авиации и ПВО.
Как отмечает Минобороны, эти учения - завершающий этап совместной подготовки российской и белорусской армий, они носят сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств.
Основными целями учений в ведомстве назвали совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение систем управления войсками и оружием, апробацию новых уставных документов, получение командирами навыка планирования военных мероприятий и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.
В маневрах принимают участие около 12,7 тысячи военнослужащих (примерно 7,2 тысячи человек - из Белоруссии, около 5,5 тысячи - из России, из них на территории Белоруссии - до трех тысяч человек), порядка 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и примерно десять боевых кораблей.
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14.09.2017
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