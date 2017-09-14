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В Волгоградской области мотострелки освободили "заложников" на учениях

15.09.2017 РИА Новости 126 0
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Мотострелковое соединение ЮВО. Архивное фото
Мотострелковое соединение ЮВО. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны России

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мотострелки соединения ЮВО освободили "заложников", захваченных условным незаконным вооруженным формированием (НВФ) в ходе двухсторонних командно-штабных учений на полигоне Прудбой под Волгоградом, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

"Мотострелковые подразделения ЮВО отработали учебные задачи по блокированию и штурму населенного пункта, захваченного бандформированиями, с применением боевых машин пехоты БМП-3 и при поддержке танков Т-90А. Затем штурмовые подразделения провели зачистку населенного пункта и освободили заложников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для предотвращения прорыва противника из окружения в районе проведения операции использовались силы и средства мотострелковых и танковых подразделений, а так же взвод снайперов.

Добавляется, что к учению привлечено около двух тысяч военных, задействованы более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
Т-90 "Владимир"
Проекты
Военные учения

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