Западный рубеж. Россия и Беларусь начинают учения, заранее испугавшие НАТО



Российские военнослужащие.

Источник: © РИА Новости / Андрей Александров Российские военнослужащие.Источник: © РИА Новости / Андрей Александров

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости, Андрей Коц. Почти 13 тысяч солдат и офицеров, 680 единиц сухопутной боевой техники, около ста самолетов и вертолетов, десять кораблей - в четверг на западных границах Союзного государства стартуют крупнейшие совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017". Масштабные маневры предполагают бои в обороне, переброски военнослужащих на большие расстояния, совместные действия различных видов и родов войск, всевозможные тактические приемы. Учения проводятся на особом геополитическом фоне: только за прошедшее лето страны НАТО устроили в Восточной Европе более пятидесяти маневров с участием 60 тысяч военнослужащих, в том числе из США. Однако, несмотря на это, в адрес России уже не раз звучали протестные заявления европейских политиков об "угрозе нарушения баланса сил" в регионе. Чем запомнятся учения "Запад-2017" и почему они так нервируют Запад, - в материале РИА Новости.

Блокировать и уничтожить

По замыслу авторов "сценария", на территорию Республики Беларусь и Калининградской области России вторглись крупные силы незаконных вооруженных формирований экстремистского толка. При этом условные боевики прекрасно оснащены и получают внешнюю поддержку от "третьих стран": боевую технику, стрелковое и тяжелое оружие, горюче-смазочные материалы, разведданные. Переброска сил "противника" в район учений проходит по земле, морю и воздуху, что потребовало применить для отражения удара универсальную войсковую группировку.

Россия направила на учения пять с половиной тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО). От Белоруссии привлечено более семи тысяч солдат и офицеров. Для розыгрыша тактических эпизодов генералы используют девять военных полигонов на территории двух государств. На них будут развернуты танковые и пехотные подразделения, артиллерийские дивизионы, комплексы ПВО, разведчики и спецназ. С моря "террористов" заблокирует корабельная группа Балтийского флота, с воздуха союзные войска поддержат тактическая авиация и вертолеты.

Формирования условного противника планируется сначала втянуть в котел, отрезать пути отхода, после чего планомерно и методически "уничтожить", используя преимущества регулярной армии - превосходство в огневой мощи, высокоточные средства поражения, современную бронетехнику и, главное, боевой опыт, полученный в том числе в Сирии. Примечательно, что, кроме военных, в учениях примут участие и другие российские силовики.

"В рамках "Запада-2017" военные организуют на территории России ряд антитеррористических учений с подразделениями МВД, ФСБ, МЧС и Росгвардии", - сообщил журналистам в конце августа замминистра обороны России Александр Фомин.

Показать себя

Минобороны отмечает, что на учениях будет отработана оперативная совместимость штабов различных уровней, а также сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием. Таким образом, "Запад-2017" станет мощным полигоном для демонстрации и проверки возможностей новейших достижений российской "оборонки" и науки.

К примеру, именно на этих учениях военные опробуют уникальную разработку Военной академии связи, впервые представленную на форуме "Армия-2017" в августе 2017 года. Речь идет о так называемом "Программном комплексе визуализации оперативной обстановки на трехмерном макете местности". Проще говоря, это рельефная 3D-карта района учений, выполненная из пластичного материала. Офицеры наносят на нее изменения боевой обстановки с помощью специального проектора, а не красно-синими карандашами, как это делали по старинке. Преимущества такого комплекса перед бумажными картами очевидны: он более наглядный, удобный и к тому же "многоразовый" - на одном макете можно отыграть хоть несколько десятков различных боевых сценариев, меняя их буквально одним кликом мышки.

Кроме того, на маневрах "Запад-2017" будут широко применяться российские и белорусские беспилотники, новейшие средства связи и радиоэлектронной борьбы, современные системы ПВО С-300 и С-400, реактивная артиллерия, оперативно-тактические ракеты, последние модификации серийной бронетехники. С моря район учений будут прикрывать 10 кораблей Балтийского флота, в том числе и самые новые - малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 "Буян-М": "Серпухов" и "Зеленый дол". Оба МРК, спущенные на воду в 2015 году, уже успели повоевать у сирийских берегов, нанеся удары крылатыми ракетами "Калибр" по позициям террористов.

У страха глаза велики

Если говорить о масштабе, то в совместных учениях России и Белоруссии "Запад-2013" четыре года назад был задействован примерно тот же, что и сейчас, состав сил и средств - около 10 тысяч человек, более 200 единиц техники, 40 боевых самолетов и вертолетов, а также корабли Балтийского флота. Тогда маневры прошли по большей части незамеченными западными политиками и СМИ. "Запад-2017" же, напротив, активно критиковался и критикуется европейскими официальными лицами. Дальше всех пошла президент Литвы Даля Грибаускайте, в начале года назвавшая учения "подготовкой России и Белоруссии к войне с НАТО".

Кроме нее, в словесных баталиях отличился министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, в июле обвинивший Россию в намерениях оккупировать часть его страны и соседней Литвы в районе Сувалкского коридора. Традиционно выступили украинские политики, которые снова затянули приевшуюся песню о скором "российском вторжении". Официальное руководство НАТО, впрочем, отреагировало гораздо сдержаннее: генсек альянса Йенс Столтенберг призвал Москву сделать учения открытыми и пригласить на них международных наблюдателей. Но Союзное государство и не пытается делать маневры тайными.

"Учение "Запад-2017", как и все предыдущие, абсолютно открыто как для международных наблюдателей, так и для журналистов. В соответствии с международными договоренностями, всем государствам - участникам ОБСЕ направлено предварительное уведомление о военной деятельности, а в августе приглашение получили международные наблюдатели", - сообщил в среду "Красной звезде" командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

Ранее белорусский МИД также подчеркнул, что учения носят исключительно оборонительный характер и не направлены против кого бы то ни было. В ведомстве отметили, что соответствующая информация была официально и заблаговременно предоставлена государствам ОБСЕ на самом высоком уровне.

Тем не менее всю прошлую неделю западные официальные лица продолжали активно "бомбардировать" учения паническими оценками. Командующий Сухопутными силами США в Европе Фредерик Ходжес назвал 12-тысячную группировку "троянским конем", забыв, видимо, что американских военных в регионе сконцентрировано гораздо больше - около 30-35 тысяч личного состава. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, впрочем, усомнилась в количестве солдат - участников учений и заявила, что Россия намерена отправить в Белоруссию аж 100 тысяч военнослужащих. Генерал-полковник Андрей Картаполов парировал этот выпад тем, что подобному наращиванию российско-белорусского военного контингента нет никаких объективных доказательств. Переброску стотысячной группировки в соседнюю страну вряд ли можно провести незаметно для разведывательных спутников.

"Думаю, что наш президент и военное руководство достаточно хорошо разъяснили нашу политику, позицию и никакой опасности для соседних с Белоруссией стран нет, - рассказал РИА Новости экс-министр Республики Беларусь Петр Чаус. - Эта критика - просто повод, они ищут, как разыграть какую-то карту и в какой-то степени оправдаться за те мероприятия, которые проводят сами, свои учения. НАТО и соседи Белоруссии проводят свои маневры часто и привлекают большое количество войск. Это говорит о том, что у них возможности большие. Конечно, нам тоже, может быть, не мешало бы чаще учения проводить, но это слишком дорогостоящее мероприятие. И тот оптимальный вариант, который отработан у нас и россиян, как раз позволяет поддерживать подготовку войск на хорошем уровне".

Таким образом, многочисленные панические высказывания из-за рубежа относительно учений "Запад-2017" - не более чем очередные залпы изношенных орудий информационной войны. А к ним Россия за последние годы успела привыкнуть.