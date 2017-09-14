В Минобороны прокомментировали размещение сил НАТО у российской границы



Солдаты НАТО. Архивное фото.

Источник: © Flickr / U.S. Army / Spc. Stefan English Солдаты НАТО. Архивное фото.Источник: © Flickr / U.S. Army / Spc. Stefan English

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заместитель министра обороны Александр Фомин, комментируя опасения ряда стран по поводу учений "Запад-2017", заявил, что силы НАТО размещены у российской границы не из-за маневров.

"Во-первых, это НАТО разместилось у наших границ. Вы можете заметить, что Россия не размещала войска у границ Германии или Франции. Кто в таком случае является движущей силой? Давайте посмотрим на происходящее с другой стороны: военные учения "Запад-2017" - не повод для НАТО размещать войска прямо у российской границы", - сказал он в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, отвечая на замечание корреспондента о том, что расширение НАТО может восприниматься как реакция на "агрессивную политику России".

Учения "Запад-2017" начались сегодня в России и Белоруссии. В них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. При этом в Москве не раз подчеркивали, что маневры абсолютно открыты для международных наблюдателей.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО в то же время расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве подчеркнули, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.