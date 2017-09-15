В Минобороны объяснили название военных учений "Запад-2017"
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Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017.
Источник: © Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Восточная Европа и Прибалтика могут спать спокойно, заявил замминистра обороны России Александр Фомин в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle о предстоящих учениях "Запад-2017".
На вопрос журналиста, могут ли жители этих стран "спать спокойно", Фомин ответил: "Конечно. И я говорю это серьезно".
Он также объяснил, что название учений "Запад" подразумевает западную часть России, а не страны Запада.
"(Название учений) "Запад" не следует воспринимать в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Европейского союза или членов НАТО. Под этим названием подразумевается западная часть России и Белоруссии, которая расположена западнее России", - сказал замминистра.
Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. По данным российского Минобороны, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.
Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.
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14.09.2017
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