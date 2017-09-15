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В Минобороны объяснили название военных учений "Запад-2017"

15.09.2017 РИА Новости 329 1
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Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017
Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017.
Источник: © Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Восточная Европа и Прибалтика могут спать спокойно, заявил замминистра обороны России Александр Фомин в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle о предстоящих учениях "Запад-2017".

На вопрос журналиста, могут ли жители этих стран "спать спокойно", Фомин ответил: "Конечно. И я говорю это серьезно".

Он также объяснил, что название учений "Запад" подразумевает западную часть России, а не страны Запада.

"(Название учений) "Запад" не следует воспринимать в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Европейского союза или членов НАТО. Под этим названием подразумевается западная часть России и Белоруссии, которая расположена западнее России", - сказал замминистра.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. По данным российского Минобороны, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Белоруссия
Германия
Литва
Польша
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ankh-andrej
953
№1
15.09.2017 09:36
Зачем сейчас кому-то что-то объяснять? Какая от этого польза?
0
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