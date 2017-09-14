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СМИ: в Ростехе разработали новую сверхточную систему геопозиционирования

15.09.2017 РИА Новости 402 0
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Мониторинг спутников GPS / ГЛОНАСС
Источник: © Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Ростехе разработали систему локальной радионавигации, обеспечивающую эффективную защиту от помех и повышенную по сравнению со спутниковыми системами точность, рассказал газете "Известия" представитель Ростеха.

"Специалисты объединенного холдинга Росэлектроника (входит в Ростех) разработали новую систему локальной радионавигации, которая на начальном этапе обеспечивает точность позиционирования объектов до 10 сантиметров. Точность систем спутниковой навигации - в диапазоне 1-3 метров", - рассказали в Ростехе.

Благодаря данной технологии, открывается возможность создания защищенных от глушения противоугонных систем, средств мониторинга транспорта и объектов, находящихся в плохой зоне видимости спутников ГЛОНАСС. Также новая российская технология может быть востребована в организации движения беспилотных автомобилей.

Как рассказали в Ростехе, сейчас тестируются четыре передающих устройства. Отмечается, что навигационный сигнал будет более устойчив и защищен от подмены.

"Система практически полностью исключит возможность стороннего воздействия с целью искажения или похищения навигационных данных. В этом - одно из основных отличий разработки от глобальных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, сигналы которых хорошо известны, постоянны и могут быть подвержены воздействию с враждебными целями, - рассказал газете представитель Ростеха.

Также в планах испытания системы с использованием вышек операторов мобильной связи. "Система локальной навигации использует дальномерный принцип. Для определения положения объекта измеряют расстояние от него до нескольких реперных точек с известными координатами", - пояснили изданию в Росэлектронике.

"В сентябре будут проходить испытания системы в Тимирязевском парке в Москве с установкой шести базовых станций на вышках мобильной связи. Наша задача… довести точность позиционирования системы до 2-3 сантиметров по горизонтали и до 10 сантиметров по вертикали. В перспективе навигационная система сможет функционировать на расстоянии до 50-70 километров до ближайших базовых станций", - рассказали газете в Росэлектронике.

Аналогичные навигационные системы есть у США и Британии, но как отметили в НП "ГЛОНАСС", разработанная система более устойчива к помехам по сравнению с зарубежными.

Как пишет издание, передатчики системы локальной навигации планируется размещать на вышках мобильной связи, а стоимость базовой станции будет составлять около 60 тысяч рублей. Также отмечается, что размеры модуля системы для конечного пользователя, например автовладельца, не превысят 50х100 миллиметров.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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