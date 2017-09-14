СМИ: ВКС до конца года получат новейшие штурмовики "Суперграчи"
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Штурмовики Су-25СМ3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы до конца года пополнятся новейшими штурмовиками Су-25СМ3, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Главном штабе ВКС.
Штурмовик за свои уникальные характеристики получил у военных летчиков прозвище "Суперграч". Он способен поражать цели на поле боя днем и ночью в любую погоду. Благодаря комплексу бортовой защиты самолеты практически неуязвимы для средств противовоздушной обороны.
До конца нынешнего года в войска поступит свыше десяти новых машин. Су-25СМ3 встанут в строй в Южном военном округе и четвертом Центре подготовки авиационного персонала ВКС. А в следующем году новейшие штурмовики появятся в частях штурмовой авиации в Забайкалье и на Дальнем Востоке.
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14.09.2017
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