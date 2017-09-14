Около 1 тыс. зенитчиков ЦВО проведут ночные стрельбы в Астраханской области
|
|
Боевые стрельбы управляемыми снарядами из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" на учениях зенитчиков.
Источник: ЦВО
Около 1 тыс. зенитчиков Центрального военного округа (ЦВО) из Самарской, Пензенской и Оренбургской областей в ночь на 15 сентября проведут на полигоне Капустин Яр в Астраханской области тактическое учение по прикрытию войск от ночного воздушного нападения условного противника.
Военнослужащие выполнят боевые стрельбы управляемыми снарядами из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1», из зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» и зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника.
Учение является заключительным этапом лагерного сбора зенитчиков.
|
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.09.2012 Тяжело сражаться на два фронта
22.03.2017 Более 2 тыс. военных войск ПВО отработают уничтожение беспилотников на юге России
15.03.2017 На Тоцком полигоне зенитчики ЦВО провели боевые стрельбы
24.10.2016 На полигоне под Астраханью подразделения ПВО провели более 20 учений
17.02.2016 VIP-цели войсковой ПВО
05.08.2015 Отставшее прикрытие
12.03.2015 Глобальному удару - ответ по существу