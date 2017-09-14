Около 1 тыс. зенитчиков ЦВО проведут ночные стрельбы в Астраханской области



Боевые стрельбы управляемыми снарядами из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" на учениях зенитчиков.

Источник: ЦВО Боевые стрельбы управляемыми снарядами из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" на учениях зенитчиков.Источник: ЦВО

Около 1 тыс. зенитчиков Центрального военного округа (ЦВО) из Самарской, Пензенской и Оренбургской областей в ночь на 15 сентября проведут на полигоне Капустин Яр в Астраханской области тактическое учение по прикрытию войск от ночного воздушного нападения условного противника.

Военнослужащие выполнят боевые стрельбы управляемыми снарядами из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1», из зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» и зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника.

Учение является заключительным этапом лагерного сбора зенитчиков.