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Около 1 тыс. зенитчиков ЦВО проведут ночные стрельбы в Астраханской области

14.09.2017 Центральный военный округ 168 0
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Боевые стрельбы из Бук-М2
Боевые стрельбы управляемыми снарядами из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" на учениях зенитчиков.
Источник: ЦВО

Около 1 тыс. зенитчиков Центрального военного округа (ЦВО) из Самарской, Пензенской и Оренбургской областей в ночь на 15 сентября проведут на полигоне Капустин Яр в Астраханской области тактическое учение по прикрытию войск от ночного воздушного нападения условного противника.


Военнослужащие выполнят боевые стрельбы управляемыми снарядами из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1», из зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» и зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника.


Учение является заключительным этапом лагерного сбора зенитчиков.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
Бук-М2
Стрела-10
Тор-М1
Тунгуска
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения

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