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Россия предложила Казахстану совместно разрабатывать ключевые технологии для цифровой трансформации

14.09.2017 Минкомсвязи России 136 0
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Источник: http://minsvyaz.ru/

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров совершил рабочий визит в Республику Казахстан. В рамках поездки он выступил на Республиканском совещании по вопросам цифровизации, во время которого Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву была представлена государственная программа «Цифровой Казахстан», рассказал об опыте России и предложил Казахстану совместно разрабатывать ключевые технологии для цифровой трансформации. В свою очередь Нурсултан Назарбаев предложил России, Белоруссии и Казахстану создать совместную комиссию по цифровизации.


«Нам нужно вместе разрабатывать ключевые технологии, за счет которых происходит цифровизация наших экономик. Это могут быть технологии по работе с большими данными, технологии расширенного реестра, которые часто называются “блокчейн”, искусственный интеллект, дополненная реальность, робототехника, сенсоры. Важно объединить усилия для того, чтобы эти технологии мы делали вместе, чтобы цифровизация экономик Казахстана и России не превращалась в использование тех или иных зарубежных решений, чтобы мы сами научились разрабатывать эти технологии», — заявил глава Минкомсвязи России.


В рамках экспертной дискуссии «Эпоха цифровой экономики. Ключевые тренды, новые рынки и новые игроки» Николай Никифоров выступил с докладом «Цифровая трансформация государственного управления. Ключевые технологии и ошибки внедрения». Министр поделился с участниками дискуссии российским опытом разработки программы «Цифровая экономика». Глава Минкомсвязи рассказал об инициировании программы, обозначил ее основные цели и заявил, что ускорить достижение необходимых показателей должны политическое лидерство и системы управления в связке с цифровыми платформами и технологиями.


Напомним, программа «Цифровая экономика Российской Федерации» была подготовлена Минкомсвязью России совместно с другими ведомствами, экспертами и институтами развития во исполнение перечня поручений Президента РФ по реализации Послания Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года. Программа определяет цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики в России. Программа предполагает, что данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, и их эффективное использование является необходимым условием повышения конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета. Программа была принята распоряжением Правительства РФ №1632-р от 28 июля 2017 года.


Также на полях совещания Николай Никифоров встретился с министром информации и коммуникаций Казахстана Дауреном Абаевым. Стороны обсудили развитие цифровой экономики в России и Казахстане и вещание российских СМИ на территории Казахстана.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Минкомсвязи России
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Белоруссия
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