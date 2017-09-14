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Яркий финал Cassini: станция войдет в атмосферу Сатурна и прекратит существование

15.09.2017 ТАСС 203 0
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Зонд Cassini в представлении художника
Зонд Cassini в представлении художника.
Источник: © NASA

Ученые планируют получить последние данные о магнитном поле планеты за пару минут до того, как станция сгорит в ее атмосфере

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Многолетняя программа исследований системы Сатурна завершится в пятницу, 15 сентября, ярким финалом: автоматическая межпланетная станция Cassini войдет в плотные слои атмосферы планеты-гиганта и прекратит свое существование.

Как сообщил в среду на пресс-конференции в NASA руководитель программы полета Cassini Эрл Мейз, в минувшую субботу станция в последний раз прошла на расстоянии 190 тыс. км от спутника Сатурна - Титана - и вышла на траекторию входа в верхние слои атмосферы Сатурна.

"Автоматическая станция перед входом в атмосферу Сатурна примет такую ориентацию, чтобы ее главная антенна была направлена на Землю, - отметил он. - Аппаратура станции сделает последнюю серию снимков Сатурна. В четверг, 14 сентября, на протяжении 11 часов они будут переданы на Землю. После этого аппаратура станции будет переведена в такой режим, чтобы обеспечить прямую передачу научной информации при входе в атмосферу планеты".

Последние секунды полета

"Мы хотим получить как можно больше информации в период входа станции в атмосферу Сатурна", - подчеркнул Мейз. По оценкам ученого последний сигнал с Cassini может поступить в пятницу, 15 сентября, в 04:55 по времени Тихоокеанского побережья (14:55 мск).

Как считает эксперт NASA Линда Спайкер, последней с Cassini поступит информация со спектрографа, а также данные о магнитном поле Сатурна. По расчетам, станция прекратит свое существование в течение одной-двух минут - она полностью сгорит в атмосфере планеты. Специалисты NASA проводили моделирование процесса распада станции и пришли к выводу, что последним прекратит свое существование блок с радиоизотопным источником питания станции.

За входом Cassini в атмосферу Сатурна будут наблюдать телескопы с Земли, однако условия для наблюдения, как отметила Линда Спайкер, не слишком благоприятные: станция войдет в атмосферу на освещенной стороне Сатурна.

Исследования системы Сатурна

Экспедиция Cassini началась еще в октябре 1997 года, ее основной целью было исследование Сатурна и Титана, в том числе доставка на спутник спускаемого модуля Huygens. С этой задачей Cassini успешно справился в 2005 году. Миссия является совместным проектом NASA, а также Европейского и Итальянского космических агентств.

В апреле текущего года ученые объявили о том, что Cassini обнаружил новые свидетельства гидротермальной активности на спутнике Сатурна Энцеладе, которые подтверждают, что в его подледном океане могут быть условия, пригодные для существования жизни. В октябре 2015 года Cassini пролетел примерно в 50 км от поверхности южного полюса Энцелада и взял пробы для химического анализа состава его "фонтанов" - бьющих из расщелин в ледовой коре струй воды с частицами льда, которые питает находящийся под поверхностью океан. Исследование продолжалось полтора года, и в итоге ученым удалось обнаружить молекулярный водород, наиболее вероятным источником которого специалисты называют гидротермальные реакции.

А в 2012 году было объявлено о получении при помощи инструментов, установленных на Cassini, доказательств существования океана на глубине 100 км под ледяной поверхностью Титана и сотен озер и трех морей в полярных регионах этого спутника Сатурна.

Будет ли продолжение?

Журналистов на пресс-конференции интересовал вопрос о том, можно ли ожидать в обозримом будущем отправки новых станций к Сатурну. Как отметил руководитель отдела планетарных исследований NASA Джим Грин, предложения по исследованию системы Сатурна, в первую очередь спутников планеты-гиганта - Титана и Энцелада - включены в перспективный план NASA New Horizons. Рассмотрение этого плана, по его словам, продолжается.

Он подчеркнул, что данные, собранные Cassini, потребуют длительного изучения. "Ученым хватит работы на долгие годы", - добавил он, заметив при этом, что опыт, накопленный при управлении полетом Cassini, потребуется в ходе запланированного полета автоматической станции к Юпитеру.
14.09.2017
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принадлежат ТАСС
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