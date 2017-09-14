Медведев утвердил Концепцию ФЦП по развитию космодромов на 2017-25 гг.



Источник: © Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС Источник: © Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Объем финансирования программы составит более 340 млрд рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Концепцию федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации". Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Как отмечается на портале, "в целях создания на территории России полнофункциональной наземной космической инфраструктуры для обеспечения пусков всех типов отечественных и перспективных ракет-носителей и запусков космических аппаратов будет принята федеральная целевая программа "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации". "Подписанным распоряжением утверждена Концепция будущей ФЦП", - отмечается в сообщении.

Как сообщил ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, объем финансирования из бюджета ФЦП развития космодромов на период 2017-2025 гг составит более 340 млрд рублей. Глава кабмина отметил, что ФЦП направлена на то, чтобы сохранить позиции РФ в космической сфере и обеспечить гарантированный и независимый доступ России в космос. По словам Медведева, нужно принять целый ряд шагов для решения научно- исследовательских задач, обеспечения интересов обороны и безопасности и выполнения коммерческих проектов в области космоса.