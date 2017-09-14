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РФ и Таиланд подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

15.09.2017 ТАСС 638 0
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Ми-17 ВВС Таиланда
Церемония передачи Ми-17 ВВС Таиланда. Март 2011г.
Источник: thaiarmedforce.com

Документ в Бангкоке подписали замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов и начальник объединенного управления тыла штаба ВС Таиланда вице-адмирал Тива Дарамыанг

БАНГКОК, 14 сентября. /ТАСС/. Россия и Таиланд подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом в четверг ТАСС сообщили в посольстве РФ в Бангкоке.

Документ в столице королевства подписали заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов и начальник объединенного управления тыла штаба Вооруженных сил Таиланда вице-адмирал Тива Дарамыанг, уточнили в посольстве. О содержательной части документа не сообщается.

Россия и Таиланд в последнее время существенно активизировали контакты в сферах безопасности и обороны. В мае 2016 года Москва и Бангкок подписали соглашение о военном сотрудничестве. Вице-премьер и министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван дважды посещал Россию в течение прошлого года.

В марте этого года Таиланд посетил главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Визит столь высокопоставленного российского военачальника в королевство стал первым за последние 10 лет.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Таиланд

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