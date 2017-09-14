Более тысячи российских военных отработали в рамках учений оборону побережья Абхазии
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Полигон Нагвалоу в Очамчирском районе Абхазии.
Источник: twower.livejournal.com
Особое внимание уделялось слаженным и умелым действиям личного состава по созданию фортификационных сооружений вдоль берега и нанесению максимального огневого поражения кораблям условного противника
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отработали в рамках масштабного тактического учения маневренную оборону береговой линии от морского десанта условного противника. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
"В ходе боевой учебы в условиях прибрежной местности протяженностью до 5 км на полигонах Гудаута и Нагвалоу мотострелки соединения на бронетранспортерах БТР-82АМ с применением стрелкового вооружения провели розыгрыш эпизодов оборонительного боя при различных вариантах захвата противником берега", - сказал Астафьев.
Он отметил, что особое внимание уделялось слаженным и умелым действиям личного состава по созданию фортификационных сооружений вдоль берега, маскировке боевых машин и нанесению максимального огневого поражения кораблям условного противника.
"При выдвижении на штатной технике к месту розыгрыша боевых действий военнослужащие отразили авиаудары условного противника и преодолели зоны радиоактивного, химического и биологического заражения", - сказал Астафьев.
Учения в составе подразделений 49-й общевойсковой армии проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова на территории Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи и Абхазии. Как уточнил Астафьев, всего в данном этапе учения принимали участие более 1 тыс. военнослужащих военной базы, было задействовано свыше 150 единиц военной и специальной техники, в том числе танки.
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14.09.2017
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