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Более тысячи российских военных отработали в рамках учений оборону побережья Абхазии

15.09.2017 ТАСС 194 0
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Нагвалоу
Полигон Нагвалоу в Очамчирском районе Абхазии.
Источник: twower.livejournal.com

Особое внимание уделялось слаженным и умелым действиям личного состава по созданию фортификационных сооружений вдоль берега и нанесению максимального огневого поражения кораблям условного противника

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отработали в рамках масштабного тактического учения маневренную оборону береговой линии от морского десанта условного противника. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"В ходе боевой учебы в условиях прибрежной местности протяженностью до 5 км на полигонах Гудаута и Нагвалоу мотострелки соединения на бронетранспортерах БТР-82АМ с применением стрелкового вооружения провели розыгрыш эпизодов оборонительного боя при различных вариантах захвата противником берега", - сказал Астафьев.

Он отметил, что особое внимание уделялось слаженным и умелым действиям личного состава по созданию фортификационных сооружений вдоль берега, маскировке боевых машин и нанесению максимального огневого поражения кораблям условного противника.

"При выдвижении на штатной технике к месту розыгрыша боевых действий военнослужащие отразили авиаудары условного противника и преодолели зоны радиоактивного, химического и биологического заражения", - сказал Астафьев.

Учения в составе подразделений 49-й общевойсковой армии проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова на территории Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи и Абхазии. Как уточнил Астафьев, всего в данном этапе учения принимали участие более 1 тыс. военнослужащих военной базы, было задействовано свыше 150 единиц военной и специальной техники, в том числе танки.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Абхазия
Польша
Россия
Продукция
БТР-82
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Военные учения

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