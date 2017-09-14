Более 2 тыс. военных отработали на полигоне под Волгоградом освобождение заложников
|
|
Военнослужащие во время тактических учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
В учениях было задействовано более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники
ТАСС, 14 сентября. Мотострелки дислоцированного в Волгоградской области соединения Южного военного округа (ЮВО) освободили в рамках командно-штабных учений населенный пункт, захваченный условным незаконным вооруженным формированием (НВФ). Как сообщил в четверг начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев, в учениях участие около 2 тыс. военнослужащих, было задействовано более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.
"Мотострелковые подразделения ЮВО отработали учебные задачи по блокированию и штурму населенного пункта, захваченного бандформированиями, с применением боевых машин пехоты БМП-3 и при поддержке танков Т-90А. Затем штурмовые подразделения провели зачистку населенного пункта и освободили заложников. Для предотвращения прорыва противника из окружения в районе проведения контртеррористической операции были задействованы силы и средства мотострелковых и танковых подразделений, а также взвод снайперов", - сказал он.
Отработка задач прошла на расположенном под Волгоградом полигоне Прудбой в рамках двустороннего тактического учения с дислоцированными в Ростовской и Волгоградской областях соединениями 8-й общевойсковой армии.
|
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.09.2017 Под Волгоградом начались учения с участием более 2 тыс. мотострелков
29.08.2017 Под Волгоградом испытали комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4"
28.08.2017 Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"
24.08.2017 Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
23.08.2017 Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
23.08.2017 Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке
19.04.2017 Умное оружие
06.04.2017 В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади