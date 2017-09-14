Стратегические учения "Запад-2017" стартуют в России и Белоруссии



Военнослужащие ВС РФ.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Военнослужащие ВС РФ.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, маневры станут "самым значимым мероприятием подготовки Вооруженных сил в текущем году"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Масштабные стратегические учения "Запад-2017" стартуют в четверг на территории России и Белоруссии. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, маневры станут "самым значимым мероприятием подготовки Вооруженных сил в текущем году".

О "Западе-2017"

Совместные стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. В них примут участие около 12,7 тысячи военных (в том числе примерно 10,2 тысячи на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

"Их проведение позволит отработать совместные действия наших Вооруженных сил в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - заявил Шойгу.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что численность привлекаемых войск, танков, боевых бронированных машин, артиллерии, минометов, а также количество планируемых полетов авиации "не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года".

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят в ноябре 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

Замысел учений

Главная цель учений "Запад-2017" - обеспечение безопасности Союзного государства региональной группировкой войск, рассказал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, региональной группировке войск предстоит противостоять условным экстремистским группам, проникшим на территорию Союзного государства для проведения терактов. Предполагается, что экстремисты регулярно получают материально-техническую помощь, вооружение и военную технику с воздуха и моря.

"В условиях быстро меняющейся обстановки будет отработано управление войсками и силами, организация взаимодействия и всестороннего обеспечения, прикрытия важных государственных и военных объектов, расположенных на территории Калининградской области и в Республике Беларусь", - заявил ранее в интервью газете "Красная звезда" Андрей Картаполов.

При разработке замысла учений использовались современные подходы к применению войск и сил на основе опыта локальных войн и вооруженных конфликтов, приобретенного в том числе в Сирии, добавил он.

Недовольство Запада от "Запада"

В Минобороны РФ постоянно подчеркивали, что учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер, а сообщения о "российской угрозе" в связи с этими маневрами не имеют ничего общего с реальностью.

"Уже несколько месяцев крупнейшие мировые СМИ (и вслед за ними политики) будоражат общественное мнение, распространяя мифы о "российской угрозе". Ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами как России, так и Белоруссии", - сказал ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков высказался по поводу обвинений Запада в отношении учений. "Бросается в глаза, что те страны, которые стремятся максимально обострить ситуацию накануне учений, вбрасывают всякого рода безосновательные обвинения, - отметил он. - Это как раз те страны, которые максимально препятствуют контактам военных наших государств".

Ранее глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к учениям "Запад-2017" будут привлечены 100 тысяч военных. На это командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов заметил, что подобные заявления также звучали ранее в оборонных ведомствах Эстонии и Финляндии, "но всегда без каких-либо доказательств".

"Просто сейчас в Вооруженных силах России полным ходом идет летний период обучения. Все соединения и части находятся на полигонах и выполняют упражнения, проводят батальонные и ротные учения", - пояснил Картаполов.

Он добавил, что учения "Запад-2017", как и все предыдущие, открыты как для международных наблюдателей, так и для журналистов.

Приглашены все

Минобороны Белоруссии направило приглашения для наблюдения за учениями представителям семи государств и ряда международных организаций, в том числе НАТО, ОДКБ, СНГ, ООН, ОБСЕ. Российская сторона также пригласила на заключительный этап учений руководство оборонных ведомств ряда государств.

"Стремясь к максимальной транспарентности, мы в инициативном порядке пригласили для посещения заключительного этапа совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне Лужский (Ленинградская область - прим. ТАСС) руководство оборонных ведомств ряда зарубежных государств и представителей военно-дипломатического корпуса", - рассказал ранее Фомин.

Для российских и западных журналистов Минобороны России организует пресс-туры на различные этапы учений, а на сайте военного ведомства подготовлен раздел, где будет размещаться вся информация о ходе учений как в текстовом формате, так и в мультимедийном.

Опыт учений

Предыдущие учения "Запад" проходили осенью 2013 года. Подготовка маневров как четыре года назад так и сейчас, проводилась совместно с органами управления Вооруженных сил Белоруссии. Как сообщал по итогам прошлых учений начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, практические мероприятия на полигонах "разыгрывались в строгом соответствии с решениями командующего войсками Западного военного округа и командующих объединениями, а не по заранее подготовленным сценариям".

Также участники "отошли от традиционных форм ведения военных действий в крупномасштабной войне, отработали варианты локализации вооруженных конфликтов в период обострения обстановки на Западном стратегическом направлении". В условиях, приближенных к боевым, оценивались возможности вооружений и военной техники, а также способы их применения.

Так, в испытательных целях самолеты Су-34 Западного военного округа осуществили перелет на максимальную дальность с последующим боевым применением. При высадке морского десанта на необорудованное побережье на полигоне Хмелевка под Калининградом были подтверждены тактико- технические характеристики БТР-82, "еще раз апробированы возможности корабельного вооружения по поддержке группировок Сухопутных войск", рассказывал тогда глава Генштаба ВС РФ.

"Проведенные исследования позволили уточнить требования к перспективным образцам вооружения", - сообщил Герасимов.