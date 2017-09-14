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Миллиард рублей неустойки за «Сатану»: Украина просит у России «мира»

14.09.2017 ПолитЭксперт 812 3
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КБ «Южное»
Главный корпус КБ «Южное».
Источник: rvsn.ruzhany.info

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, который находился в зале Арбитражного суда во время судебного процесса. Стоит отметить, что цена иска составляет 1,1 млрд рублей. Военное ведомство РФ пытается добиться досрочного расторжения государственного контракта с украинским конструкторским бюро. Претензия Минобороны заключается в том, что КБ «Южное» не выполнило свои обязательства по контракту, учитывая, что получило плату за проведение работ.


Понимая, что такая сумма расторжения контракта нанесет ущерб экономической составляющей завода, который и так находится в сложном положении, КБ решило пойти на заключение мирового соглашения. Условия «мира» пока не разглашаются, однако российская сторона готова их рассмотреть. Очевидно, что соглашение должно отвечать интересам РФ. Данный случай является крайне примечательным, ведь в последнее время в Киеве решается вопрос признания российского государства официальным врагом.


Вероятно, ведение сотрудничества с «врагом» стало некой особенностью нынешней украинской политики. Экономическая ситуация не позволяет предприятиям выполнять то, что от них требует власть. Не исключено, что КБ «Южное» и не стремится разрывать отношение с российской стороной, поэтому данное разбирательство является неким затягиванием процесса так желаемого Киеву расторжения связей. Ведь работа с предприятиями и ведомствами РФ приносит прибыль, которую Украина от сделок уже практически не получает.


Артём Колчин
09.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ПолитЭксперт
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
КБ "Южное"
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Павел 1978
8562
№1
14.09.2017 12:25
а где такой же иск по ГТУ для 11356 ?
+2
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RU
ID: 3396
278
№2
14.09.2017 14:22
Ни шагу назад!
"... соглашение должно отвечать интересам РФ."
0
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RU
Байкал57
335
№3
14.09.2017 14:26
У них два "Зенита" готовых есть уже 4 года, без российских двигателей. Пусть оба отдают.
0
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