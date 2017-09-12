Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Сирии "антитеррористические" "Корды" замечены на "тачанках"

14.09.2017 Вестник Мордовии 437 0
0
Понравилась новость?
 +1
Пулемет "Корд"
Пулемет "Корд" калибра 12,7-мм в ВС Сирии.
Источник: twitter.com

Российские крупнокалиберные пулеметы "Корд" калибра 12,7-мм пользуются большой популярностью у военнослужащих силовых структур Сирии и союзных им формирований. Они хорошо зарекомендовали себя как в городских боях, так и во время высокоманевренных действий в пустынной местности.

Раньше это изделие "ковровских оружейников" - дегтяревцев, в основном, можно было увидеть на позициях в Дамаске и Алеппо. В настоящее время данные пулеметы все чаще стали устанавливать на современные тачанки - вооруженные пикапы.

В Сети появилось фото одного из таких гантраков, вооруженного "Кордом". Стрелок получил бронированный щит, который должен обезопасить от пуль и осколков. Благодаря российскому пулемету, у бойцов теперь есть возможность поражать террористов на дальностях до двух километров. Что особенно важно в условиях пустыни, где имеется возможность обнаруживать цели на больших расстояниях.

Роман Катков
12.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Корд

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.09 16:07
  • 8
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 14.09 16:00
  • 832
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.09 15:42
  • 85
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 14.09 15:30
  • 3
Военный эксперт: история с F-35 в Бельгии показала, что у США нет союзников
  • 14.09 15:19
  • 2
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 14.09 15:06
  • 4
Российские силы информационно-психологических операций в Белоруссии
  • 14.09 14:48
  • 6
Bloomberg: госбанки РФ изучают идею создания нового банка для финансирования ВПК
  • 14.09 14:36
  • 5352
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.09 14:26
  • 17
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 14.09 14:26
  • 3
Миллиард рублей неустойки за «Сатану»: Украина просит у России «мира»
  • 14.09 13:36
  • 4
Следует ли миру опасаться российских роботов? (The National Interest, США)
  • 14.09 13:31
  • 8
Россия поставит Египту порядка 50 истребителей МиГ-29
  • 14.09 13:14
  • 2
Конец эпохи "Козодоев"
  • 14.09 12:47
  • 2
Владикавказский технологический центр «Баспик» информирует о создании принципиально нового продукта, призванного совершить прорыв в сфере техники ночного видения
  • 14.09 12:42
  • 1
"Триумфу" сказали: НАТО
другие обсуждаемые темы