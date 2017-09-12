В Сирии "антитеррористические" "Корды" замечены на "тачанках"
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Пулемет "Корд" калибра 12,7-мм в ВС Сирии.
Источник: twitter.com
Российские крупнокалиберные пулеметы "Корд" калибра 12,7-мм пользуются большой популярностью у военнослужащих силовых структур Сирии и союзных им формирований. Они хорошо зарекомендовали себя как в городских боях, так и во время высокоманевренных действий в пустынной местности.
Раньше это изделие "ковровских оружейников" - дегтяревцев, в основном, можно было увидеть на позициях в Дамаске и Алеппо. В настоящее время данные пулеметы все чаще стали устанавливать на современные тачанки - вооруженные пикапы.
В Сети появилось фото одного из таких гантраков, вооруженного "Кордом". Стрелок получил бронированный щит, который должен обезопасить от пуль и осколков. Благодаря российскому пулемету, у бойцов теперь есть возможность поражать террористов на дальностях до двух километров. Что особенно важно в условиях пустыни, где имеется возможность обнаруживать цели на больших расстояниях.
Роман Катков
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12.09.2017
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