В Сирии "антитеррористические" "Корды" замечены на "тачанках"



Пулемет "Корд" калибра 12,7-мм в ВС Сирии.

Источник: twitter.com Пулемет "Корд" калибра 12,7-мм в ВС Сирии.Источник: twitter.com

Российские крупнокалиберные пулеметы "Корд" калибра 12,7-мм пользуются большой популярностью у военнослужащих силовых структур Сирии и союзных им формирований. Они хорошо зарекомендовали себя как в городских боях, так и во время высокоманевренных действий в пустынной местности.

Раньше это изделие "ковровских оружейников" - дегтяревцев, в основном, можно было увидеть на позициях в Дамаске и Алеппо. В настоящее время данные пулеметы все чаще стали устанавливать на современные тачанки - вооруженные пикапы.

В Сети появилось фото одного из таких гантраков, вооруженного "Кордом". Стрелок получил бронированный щит, который должен обезопасить от пуль и осколков. Благодаря российскому пулемету, у бойцов теперь есть возможность поражать террористов на дальностях до двух километров. Что особенно важно в условиях пустыни, где имеется возможность обнаруживать цели на больших расстояниях.

Роман Катков