Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика

Всё у них получается, дни A-10 сочтены (ну дни - это фигурально, несколько лет им осталось), не будет его и нафиг не нужен штумовик

Они уже так где-то с 2007 сочтены. Но, никогда такого не было и вот опять:

Buried in the Department of Defense’s fiscal year 2018 budget request released in May was deadly surprise for U.S. troops downrange: After years of debate, the Air Force called on Congress to “fully fund the entire fleet” of 283 A-10 Thunderbolt IIs, including $17.5 million in investment funding to help modernize the Air Force’s squadrons of the beloved Warthog attack aircraft.

Враг сообщ. №7 Цитата,

Электроника F-35 и его боеприпасы вполне позволяют атаковать любые цели не заходя в зону действия ПВО

