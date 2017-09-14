Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика

Враг 8125

№7 14.09.2017 15:15 В.К.О. В.К.О. сообщ. №3 Цитата, Американцы сколько лет уже пытаются заменить старичка Тандерболта.. Только вот всё ни как не получается. До сих пор служит курилка.. Похоже в России решили копировать американцев... Всё у них получается, дни A-10 сочтены (ну дни - это фигурально, несколько лет им осталось), не будет его и нафиг не нужен штумовик - не выдержать его броне обстрела современными ПВО. Электроника F-35 и его боеприпасы вполне позволяют атаковать любые цели не заходя в зону действия ПВО. Уже старенькая GBU-39 может планировать до 110 км. Пустая трата денег на содержание ещё и A-10 в дополнение к содержанию 2443 штук F-35, который могут выполнить и свои задачи, и любые задачи A-10. Есть у них и давно ещё и ударные БПЛА, которые долго могут висеть в воздухе в нужном районе, в отличие от штурмовика, ну и никто там не рискует жизнью. Ещё есть ударные вертолёты, тот же "Апач", который тоже может управлять БПЛА. В общем лишняя трата денег содержать в дополнение ко всему этому ещё и штурмовики.



Летать над головами фактически можно только при полном отсутствии ПВО у противника. ДШК, калаши - это не ПВО. Для бедных стран для войны с такими папуасами американцы предлагают что-то типа эйр трактора, переделанного в лёгкий штурмовик.





штурм штурм сообщ. №1 Цитата, Утёнка пусть сначала испытают в реальных боевых действиях, а потом уже сравнивают с Грачами. Су-34 не участвовал в Сирии? Это что-то новенькое. Всё у них получается, дни A-10 сочтены (ну дни - это фигурально, несколько лет им осталось), не будет его и нафиг не нужен штумовик - не выдержать его броне обстрела современными ПВО. Электроника F-35 и его боеприпасы вполне позволяют атаковать любые цели не заходя в зону действия ПВО. Уже старенькая GBU-39 может планировать до 110 км. Пустая трата денег на содержание ещё и A-10 в дополнение к содержанию 2443 штук F-35, который могут выполнить и свои задачи, и любые задачи A-10. Есть у них и давно ещё и ударные БПЛА, которые долго могут висеть в воздухе в нужном районе, в отличие от штурмовика, ну и никто там не рискует жизнью. Ещё есть ударные вертолёты, тот же "Апач", который тоже может управлять БПЛА. В общем лишняя трата денег содержать в дополнение ко всему этому ещё и штурмовики.Летать над головами фактически можно только при полном отсутствии ПВО у противника. ДШК, калаши - это не ПВО. Для бедных стран для войны с такими папуасами американцы предлагают что-то типа эйр трактора, переделанного в лёгкий штурмовик.Су-34 не участвовал в Сирии? Это что-то новенькое.