Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
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Штурмовик Су-25СМ3.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Военный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в интервью ФБА «Экономика сегодня» рассказал о планах Минобороны по замене штурмовика Су-25 на новый самолет.
По словам эксперта, слухи о возможной замене легендарного российского штурмовика идут довольно давно. Пока четкого понимания и официальной информации о замене нет, однако военные эксперты сообщали о создании принципиально нового самолета на базе Су-34 или даже Су-57. Не исключено также, что на замену Су-25 придет легкий штурмовик. Речь идет о модели Як-130 и различных проектах, которые разрабатывают не на базе стандартного истребителя.
Штурмовик Су-25 был уникальной разработкой, применяемой для поддержки сухопутных частей. Он способен действовать на низких высотах и малых скоростях. Бронированная кабина позволяла выдерживать серьезный урон от огнестрельного оружия противника. Если новый самолет будет разработан на базе Су-34, инженерам предстоит соблюсти особенности штурмового назначения проекта.
Эксперт считает, что перспективным вариантом для армии будет являться фронтовой бомбардировщик «Утенок». Ведь он способен выполнять функции штурмовика только в более современной и эффективной манере, отметил Дрозденко. Современные условия ведения боевых действий вынуждают применять новую стратегию в полетах авиации такого класса. Поэтому использование Су-25 уже не вписывается в тактику поддержки сухопутных войск. Эксперт отметил, что современных штурмовиков пытаются создать во многих развитых странах. К примеру, американцы задумались о замене A-10 Thunderbolt на штурмовую версию F-35, однако сделать этого не удалось. Ведь специфика данной техники довольно сложная.
Автор: Артём Колчин...
Источник: https://politexpert.net/64281-su-25-uzhe-ne-vpisyvaetsya-v-taktiku-perspektivy-zameny-legendarnogo-shturmovika
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12.09.2017
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штурм
2986
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№1
14.09.2017 11:33
Для Су-25 ещё лет на двадцать работа найдётся при соответствующей модернизации, под прикрытием тех же МиГ-29 СМТ Грачи незаменимы для огневой поддержки пехоты и танков, о чём Сирия ещё раз доказала...
Утёнка пусть сначала испытают в реальных боевых действиях, а потом уже сравнивают с Грачами.
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+3Сообщить модератору
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Hazzard
7004
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№2
14.09.2017 11:44
Цитата, q
Пока четкого понимания и официальной информации о замене нет, однако военные эксперты сообщали
"Военные эксперты"...
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+7Сообщить модератору
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В.К.О.
467
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№3
14.09.2017 11:49
Цитата, q
К примеру, американцы задумались о замене A-10 Thunderbolt на штурмовую версию F-35, однако сделать этого не удалось. Ведь специфика данной техники довольно сложная.Американцы сколько лет уже пытаются заменить старичка Тандерболта.. Только вот всё ни как не получается. До сих пор служит курилка.. Похоже в России решили копировать американцев...
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0Сообщить модератору
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ID: 1701
2747
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№4
14.09.2017 12:08
Какая-то чушь. Удачный штурмовик срочно надо заменить непонятно на что, но срочно надо.
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+9Сообщить модератору
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Alvin
63
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№5
14.09.2017 13:22
Воздушно-космические силы до конца года пополнятся новейшими штурмовиками Су-25СМ3, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Главном штабе ВКС.
РИА Новости https://ria.ru/arms/20170914/1504724953.html
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+2Сообщить модератору
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ID: 3396
278
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№6
14.09.2017 14:16
Когда-то заменять всё равно придётся, но уж делать не "на базе ..." какой-то модели.
Это должна быть своя специальная разработка.
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0Сообщить модератору
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Враг
8125
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№7
14.09.2017 15:15
В.К.О.
Цитата, В.К.О. сообщ. №3
Американцы сколько лет уже пытаются заменить старичка Тандерболта.. Только вот всё ни как не получается. До сих пор служит курилка.. Похоже в России решили копировать американцев...Всё у них получается, дни A-10 сочтены (ну дни - это фигурально, несколько лет им осталось), не будет его и нафиг не нужен штумовик - не выдержать его броне обстрела современными ПВО. Электроника F-35 и его боеприпасы вполне позволяют атаковать любые цели не заходя в зону действия ПВО. Уже старенькая GBU-39 может планировать до 110 км. Пустая трата денег на содержание ещё и A-10 в дополнение к содержанию 2443 штук F-35, который могут выполнить и свои задачи, и любые задачи A-10. Есть у них и давно ещё и ударные БПЛА, которые долго могут висеть в воздухе в нужном районе, в отличие от штурмовика, ну и никто там не рискует жизнью. Ещё есть ударные вертолёты, тот же "Апач", который тоже может управлять БПЛА. В общем лишняя трата денег содержать в дополнение ко всему этому ещё и штурмовики.
Летать над головами фактически можно только при полном отсутствии ПВО у противника. ДШК, калаши - это не ПВО. Для бедных стран для войны с такими папуасами американцы предлагают что-то типа эйр трактора, переделанного в лёгкий штурмовик.
штурм
Цитата, штурм сообщ. №1
Утёнка пусть сначала испытают в реальных боевых действиях, а потом уже сравнивают с Грачами.Су-34 не участвовал в Сирии? Это что-то новенькое.
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Hazzard
7004
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№8
14.09.2017 16:07
Цитата, Враг сообщ. №7
Всё у них получается, дни A-10 сочтены (ну дни - это фигурально, несколько лет им осталось), не будет его и нафиг не нужен штумовик
Они уже так где-то с 2007 сочтены. Но, никогда такого не было и вот опять:
Buried in the Department of Defense’s fiscal year 2018 budget request released in May was deadly surprise for U.S. troops downrange: After years of debate, the Air Force called on Congress to “fully fund the entire fleet” of 283 A-10 Thunderbolt IIs, including $17.5 million in investment funding to help modernize the Air Force’s squadrons of the beloved Warthog attack aircraft.
http://taskandpurpose.com/a-10-warthog-fleet-mcsally/
Цитата, Враг сообщ. №7
Так и у Бородавочника электроника это позволяет, а вот "пролететь над головами", что далеко не так редко требуется на поле боя, F-35 уже никак не сможет.
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