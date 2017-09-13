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Власти Болгарии официально назвали Россию внешнеполитической угрозой

14.09.2017 Военное обозрение 269 0
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Бойко Борисов
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Источник: Novinite.com

Правительство Болгарии рассматривает Россию как серьезную внешнеполитическую угрозу, говорится в докладе о состоянии национальной безопасности в 2016 году. Документ был принят правительством и отправлен на утверждение в парламент.

Официальный правительственный документ «впервые содержит столь острую критику Москвы», сообщает болгарская газета «Сега».

В докладе, подписанном главой правительства Бойко Борисовым, говорится, что действия России являются «источником региональной нестабильности и угрожают свободной и мирной Европе».

Власти Болгарии официально назвали Россию внешнеполитической угрозой

Угрозы безопасности нарастают не только в Балтийском и Черном морях, но и в восточной части Средиземного моря, где Россия усиливает свою военную активность – отмечается в тексте документа.

По мнению болгарского правительства, продолжающаяся российская интеграция «незаконно аннексированного Крымского полуострова» расширяет выход России в акваторию Черного моря и ведет «к нарушению геостратегического и военного баланса в Черноморском регионе», а «избирательное исполнение фундаментальных международных договоров в области контроля над оружием и ведении информационной войны» «подрывают доверие и мешают принимать решения, связанные с обеспечением безопасности Европы».

Напомним, 30 июля премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что всегда считал, что отношения между Европой и Россией должны быть прагматичными, передает портал "Новости Болгарии".
13.09.2017
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Страны
Болгария
Россия

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