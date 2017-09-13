Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США продолжат испытания скоростного вертолёта S-97 Raider

14.09.2017 Военное обозрение 323 0
0
Понравилась новость?
 0
S-97 Raider.
Жёсткая посадка вертолёта S-97 Raider.
Источник: wptv.com

Как сообщает портал defensenews.com, компания Sikorsky раскрыла детали аварии прототипа американского скоростного вертолёта S-97 Raider, а также рассказала о дальнейшем развитии программы Future Vertical Lift (FVL).

Авария произошла 2 августа в лётном центре компании Sikorsky Development, расположенном на аэродроме Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Прототип отрабатывал зависание в рамках испытательного полёта, но в определённый момент пилотам пришлось совершить жёсткую посадку.

США продолжат испытания скоростного вертолёта S-97 Raider

По словам Криса ван Бюйтена, вице-президента компании Sikorsky по технологиям и инновациям, во время жёсткой посадки вертолёт получил «значительный урон», а оба пилота отделались лёгкими травмами, смогли заглушить двигатель и самостоятельно покинуть машину. Повреждённый прототип, налетавший 20 часов и прошедший 100 наземных тестирований, сейчас восстанавливается и в следующем году продолжит прохождение испытаний.

Изначально среди вероятных причин аварии называлась нестандартная соосная схема основного винта, но в ходе расследования эта версия не подтвердилась. В компании Sikorsky указывают, что системы вертолёта сработали неправильно, и вместо мягкого приземления произошло падение машины с двухметровой высоты. Разработчики называют проблему программной и заявляют о том, что уже работают над её устранением. При этом компания Sikorsky утверждает, что первая авария продемонстрировала отличную работу шасси, высокую безопасность кресел пилотов и топливной системы.

Вертолёт S-97 Raider — перспективная разработка, которая создаётся для американской армии в рамках программы Future Vertical Lift (FVL). Благодаря соосной схеме основного и наличию толкающего винта эта машина может развивать скорость свыше 400 км/ч и преодолевать расстояния более 600 км. Для сравнения: максимальная скорость лёгкого многоцелевого вертолёта Bell OH-58 Kiowa составляет 222 км/ч. Испытания «Рейдера» имеют большое значение для вертолётостроения, поскольку речь идёт о принципиально новой машине, обладающей уникальными боевыми возможностями и скоростными характеристиками.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bell OH-58
S-97 Raider
Компании
Sikorsky Aircraft

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.09 16:07
  • 8
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 14.09 16:00
  • 832
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.09 15:42
  • 85
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 14.09 15:30
  • 3
Военный эксперт: история с F-35 в Бельгии показала, что у США нет союзников
  • 14.09 15:19
  • 2
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 14.09 15:06
  • 4
Российские силы информационно-психологических операций в Белоруссии
  • 14.09 14:48
  • 6
Bloomberg: госбанки РФ изучают идею создания нового банка для финансирования ВПК
  • 14.09 14:36
  • 5352
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.09 14:26
  • 17
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 14.09 14:26
  • 3
Миллиард рублей неустойки за «Сатану»: Украина просит у России «мира»
  • 14.09 13:36
  • 4
Следует ли миру опасаться российских роботов? (The National Interest, США)
  • 14.09 13:31
  • 8
Россия поставит Египту порядка 50 истребителей МиГ-29
  • 14.09 13:14
  • 2
Конец эпохи "Козодоев"
  • 14.09 12:47
  • 2
Владикавказский технологический центр «Баспик» информирует о создании принципиально нового продукта, призванного совершить прорыв в сфере техники ночного видения
  • 14.09 12:42
  • 1
"Триумфу" сказали: НАТО
другие обсуждаемые темы