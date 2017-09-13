США продолжат испытания скоростного вертолёта S-97 Raider
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Жёсткая посадка вертолёта S-97 Raider.
Источник: wptv.com
Как сообщает портал defensenews.com, компания Sikorsky раскрыла детали аварии прототипа американского скоростного вертолёта S-97 Raider, а также рассказала о дальнейшем развитии программы Future Vertical Lift (FVL).
Авария произошла 2 августа в лётном центре компании Sikorsky Development, расположенном на аэродроме Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Прототип отрабатывал зависание в рамках испытательного полёта, но в определённый момент пилотам пришлось совершить жёсткую посадку.
США продолжат испытания скоростного вертолёта S-97 Raider
По словам Криса ван Бюйтена, вице-президента компании Sikorsky по технологиям и инновациям, во время жёсткой посадки вертолёт получил «значительный урон», а оба пилота отделались лёгкими травмами, смогли заглушить двигатель и самостоятельно покинуть машину. Повреждённый прототип, налетавший 20 часов и прошедший 100 наземных тестирований, сейчас восстанавливается и в следующем году продолжит прохождение испытаний.
Изначально среди вероятных причин аварии называлась нестандартная соосная схема основного винта, но в ходе расследования эта версия не подтвердилась. В компании Sikorsky указывают, что системы вертолёта сработали неправильно, и вместо мягкого приземления произошло падение машины с двухметровой высоты. Разработчики называют проблему программной и заявляют о том, что уже работают над её устранением. При этом компания Sikorsky утверждает, что первая авария продемонстрировала отличную работу шасси, высокую безопасность кресел пилотов и топливной системы.
Вертолёт S-97 Raider — перспективная разработка, которая создаётся для американской армии в рамках программы Future Vertical Lift (FVL). Благодаря соосной схеме основного и наличию толкающего винта эта машина может развивать скорость свыше 400 км/ч и преодолевать расстояния более 600 км. Для сравнения: максимальная скорость лёгкого многоцелевого вертолёта Bell OH-58 Kiowa составляет 222 км/ч. Испытания «Рейдера» имеют большое значение для вертолётостроения, поскольку речь идёт о принципиально новой машине, обладающей уникальными боевыми возможностями и скоростными характеристиками.
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13.09.2017
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