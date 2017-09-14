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Конец эпохи "Козодоев"

14.09.2017 Warspot 656 2
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F-117A
Ударный самолёт F-117A.
Источник: supercoolpics.com

Первые в истории самолёты-"невидимки" уходят "на пенсию". Сегодня, 13 сентября, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что Минобороны США приняло решение об окончательном списании всего парка ударных самолётов F-117.

Первые самолёты F-117A Nighthawk (англ. — козодой) были разработаны в начале 80-х годов после обширных исследований и разработок технологий "стелс", снижающих радиолокационную заметность объектов. Корпорация Lockheed Martin совместно с ВВС США провели секретный цикл разработок, испытаний и собрали 64 машин (5 опытных YF-117 и 59 серийных F-117A).

Самолёты F-117A впервые были задействованы для нанесения бомбовых ударов в операции Just Cause (вторжение войск США в Панаму), а позднее применялись в Ираке (1991 и 2003 годы), Югославии (1999) и Афганистане (2001). В 2008 году ВВС США объявили о списании парка F-117 и отправили их на хранение. Функции ударных самолётов-"невидимок" частично взяли на себя новые истребители F-22 Raptor.

Согласно Закону о защите национальной обороны, принятому в этом году, ежегодно по четыре самолёта F-117 должны сниматься с хранения и утилизироваться. Теоретически армия может передавать списанные вооружения другим силовым ведомствам, в том числе, полиции, но, вероятнее всего, "стелсы" будут демилитаризированы и переданы музеям.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Панама
США
Югославия
Продукция
F-117
F-22
Компании
Lockheed-Martin

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
IL
sivuch1239
363
№1
14.09.2017 09:22
здесь тихо .А на ВО уже такой яростный  обсуждеж идет. С моим активным участием
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RU
NagaN
232
№2
14.09.2017 13:14
Колзлодоев...
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