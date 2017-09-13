Ливан может быть заинтересован в российской бронетехнике, считает эксперт
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Бронетранспортер БТР-82АМ.
Источник: © Sputnik / Илона Хварцкия
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко считает, что Ливан может быть заинтересован в закупках российских вертолетов и легкой бронетехники, а также в локализации производства стрелкового и других видов легкого оружия.
Так он прокомментировал РИА Новости слова премьер-министра Ливана Саада Харири, заявившего в ходе визита в Москву, что Ливан заинтересован в закупке некоторых конкретных видов российских вооружений, а также в приобретении военных технологий в РФ.
"Что касается потребностей ливанской армии, то, прежде всего, речь может идти о легкой бронетехнике, системах наблюдения и контроля и вертолетах (прежде всего, военно-транспортных), а также оружии для спецподразделений. При определенных обстоятельствах не исключена поставка легких фронтовых истребителей из наличия Вооруженных сил РФ", - сказал Коротченко.
Собеседник агентства отметил, что успех переговоров о поставках вооружений в интересах Бейрута, с которым Москву традиционно связывают дружественные отношения, в первую очередь зависит от платежеспособности ливанской стороны.
"Вопрос заключается в платежеспособности Ливана, поскольку мы оружие по идеологическим принципам, как это было во времена СССР, уже не поставляем. Оружие - это товар, и Ливан должен за него платить как "живыми" деньгами, так и с использованием различных кредитных схем", - подчеркнул эксперт.
Говоря о трансферте Ливаном российских военных технологий, директор ЦАМТО отметил, что речь может идти о создании оружейных производств в сегментах автоматического стрелкового оружия и гранатометов.
Ранее посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар заявил, что Бейрут заинтересован в поставках российских вооружений, в частности на экспертном уровне идет проработка поставок противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и танков Т-72. По его словам, Ливан надеялся получить данные вооружения в течение 2016 года.
Позднее, в январе 2017 года, министр по делам президента Ливана Пьер Раффуль подтвердил РИА Новости, что Бейрут надеется на активизацию в ближайшее время проекта на сумму более полумиллиарда долларов по поставкам российских вооружений.
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13.09.2017
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