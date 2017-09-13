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В ВМФ отчитались о строительстве патрульного ледокола "Иван Папанин"

14.09.2017 РИА Новости 492 0
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Иван Папанин
Макет патрульного корабля арктического класса проекта 23550 Иван Папанин. Архивное фото.
Источник: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Сropped image

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Готовность находящегося в постройке головного патрульного корабля ледокольного типа "Иван Папанин" (проект 23350) составляет 15%, заявил в ходе совещания в среду главком Военно-морского флота РФ адмирал Владимир Королев.

Минобороны заключило контракты на два корабля этого типа.

"Готовность находящегося в постройке на "Адмиралтейских верфях" головного многофункционального патрульного корабля ледокольного типа "Иван Папанин" составляет 15%, что полностью соответствует графику строительства. Корабль строится на открытом стапеле, и в настоящее время идет его формирование корпуса", - сказал он.

Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23350 "Иван Папанин" спроектирован конструкторским бюро "Алмаз". Он будет иметь водоизмещение около 9 тысяч тонн и длину корпуса в 100 метров. По своему предназначению корабль сможет выполнять задачи в Арктической зоне, как самостоятельно, так и в составе группировок (отрядов) боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях. Корабль сможет выполнять функции ледокола, буксира, патрульного и океанографического корабля.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
23550
Арктика

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