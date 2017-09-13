В ВМФ отчитались о строительстве патрульного ледокола "Иван Папанин"
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Макет патрульного корабля арктического класса проекта 23550 Иван Папанин. Архивное фото.
Источник: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Сropped image
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Готовность находящегося в постройке головного патрульного корабля ледокольного типа "Иван Папанин" (проект 23350) составляет 15%, заявил в ходе совещания в среду главком Военно-морского флота РФ адмирал Владимир Королев.
Минобороны заключило контракты на два корабля этого типа.
"Готовность находящегося в постройке на "Адмиралтейских верфях" головного многофункционального патрульного корабля ледокольного типа "Иван Папанин" составляет 15%, что полностью соответствует графику строительства. Корабль строится на открытом стапеле, и в настоящее время идет его формирование корпуса", - сказал он.
Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23350 "Иван Папанин" спроектирован конструкторским бюро "Алмаз". Он будет иметь водоизмещение около 9 тысяч тонн и длину корпуса в 100 метров. По своему предназначению корабль сможет выполнять задачи в Арктической зоне, как самостоятельно, так и в составе группировок (отрядов) боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях. Корабль сможет выполнять функции ледокола, буксира, патрульного и океанографического корабля.
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13.09.2017
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