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"Триумфу" сказали: НАТО

14.09.2017 Коммерсантъ 451 1
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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Россия и Турция подписали крупнейший оружейный контракт на С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании контракта на поставку армии страны российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". По данным “Ъ”, соглашение подразумевает передачу туркам четырех дивизионов системы на сумму более $2 млрд. Пока окончательно не решены вопросы с предоставлением кредита Турции и трансферта технологий, пройдут дополнительные переговоры. В случае успеха Турция станет третьей страной в мире (вслед за Россией и КНР), имеющей на вооружении С-400, и первым государством—членом НАТО, заключившим столь крупный контракт с Россией.

О подписании Россией и Турцией контракта на поставку С-400 во вторник сообщила газета Hurriyet. "Наши друзья уже подписали (соглашение.— “Ъ”) по С-400, насколько я знаю, также был уплачен первый взнос,— цитирует издание Реджепа Тайипа Эрдогана.— Процесс продолжится передачей кредита нам от России. И я, и Владимир Путин решительно настроены по этому вопросу". Подписание соглашения подтвердил ТАСС помощник президента по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Владимир Кожин. В Федеральной службе по ВТС “Ъ” заверили, что Россия готова к реализации контракта. В "Рособоронэкспорте" (компания заключала контракт со стороны РФ) от комментариев воздержались.

Этот первый серьезный оружейный контракт между Москвой и Анкарой с 2008 года. Тогда Турция прибрела 80 пусковых установок противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Э". Следующая сделка могла состояться в 2013 году, когда Турция объявила тендер на поставку систем ПВО на сумму $4 млрд. Выиграла его китайская госкорпорация CPMIEC, которая не только снизила цену контракта на свою систему HQ-9 до $3,44 млрд, но и согласилась передать Турции технологии. Твердый контракт, впрочем, так подписан и не был. Свою неудачу с системой "Антей-2500" в Москве списали на политические мотивы.

Российско-турецкое сотрудничество продолжалось на уровне соглашений на обслуживание техники, поставленной в 1990-х годах (в частности, бронетранспортеров БТР-80 и вертолетов Ми-17), и продажу запчастей. После 24 ноября 2015 года, когда истребители ВВС Турции сбили на сирийско-турецкой границе фронтовой бомбардировщик Су-24М, сотрудничество по военно-технической линии между Москвой и Анкарой было прекращено. Возобновилось оно только в конце 2016 года, когда стороны провели заседание совместной комиссии по ВТС.

Военно-дипломатические источники “Ъ” признают, что контракт на "четырехсотки" — следствие "политических договоренностей на высшем уровне между президентами Путиным и Эрдоганом", и в марте, и в мае он был одним из ключевых на их двусторонних встречах, "без их решения заключить контракт в рекордные сроки — менее года — было бы невозможно". По их словам, Минобороны Турции подписало контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму свыше $2 млрд. Для сравнения: твердый контракт на такое же количество С-400 с Китаем был подписан спустя три года тяжелых переговоров (сумма оценивалась в $1,9 млрд). В Федеральной службе по ВТС раскрывать детали турецкого контракта отказались, сославшись на "специфику" и "чувствительность темы", но подчеркнули, что "поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам РФ". Этот контракт стал самым крупным не только в отношениях Москвы и Анкары, но и России со страной—членом НАТО.

Вместе с тем, по утверждению источников “Ъ”, подписанное соглашение оставляет несколько открытых вопросов. Во-первых, в подписанном "Рособоронэкспортом" контракте турецкая сторона не упоминает выделение кредита на закупку оружия, этот аспект придется отдельно проговаривать. Во-вторых, Турция рассчитывает наладить производство С-400 на своей территории (причем с высокой степенью локализации). Против выступают российские спецслужбы, считающие нецелесообразным открывать стране—члену НАТО доступ к трансферту технологий. "Это прямой вопрос нашей национальной безопасности",— говорит высокопоставленный источник “Ъ” в силовых структурах, оговариваясь, что при условии "политической воли" локализация все же будет возможна, но крайне небольшая. Производителю С-400 — концерну ВКО "Алмаз-Антей" — жаловаться не приходится в любом случае: мощности предприятий с учетом поставок по линии Минобороны РФ (по итогам года планируется передать в войска четыре полковых комплекта) и обязательств начать поставку первых комплектов С-400 в Китай (после 2018 года) уже гарантированно загружены как минимум до 2020 года.

Ожидаемо негативно на контракт отреагировали в США: в Пентагоне сообщили, что "довели беспокойство до турецких чиновников о потенциальной покупке С-400". Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что российские системы оперативно несовместимы ни с силами ПВО НАТО, ни с коллективной обороноспособностью. Министр обороны Турции Фикри Ышик, в свою очередь, сообщал, что его ведомство "отдает отчет, что не сможет интегрировать С-400 в систему ПВО НАТО", но подчеркивал, что и альянс такого требования не выдвигал.


Иван Сафронов
13.09.2017
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Страны
Китай
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Сирия
США
Турция
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Корнет
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Зигфрид Хофрайтер
354
№1
14.09.2017 12:42
Удивили так удивили.
Мы становимся весьма договороспособны в части экспорта.
Будем надеяться, что экспортная версия гораздо слабее МО.
0
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