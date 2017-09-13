Кипр получил первый патрульный корабль израильской постройки

12 сентября 2017 года в Хайфе (Израиль) на судостроительном предприятии Israel Shipyards состоялась церемония спуска на воду (фактически вывода в спусковой плавучий док) и одновременно передачи Командованию ВМС Национальной гвардии Кипра первого построенного для Кипра малого патрульного корабля Р 61 проекта OPV 62 (Saar 62). На церемонии присутствовал министр обороны Республики Кипр Христофорос Фокаидес.

Построенный на израильском судостроительном предприятии Israel Shipyards для Командования ВМС Национальной гвардии Кипра головной малый патрульный корабль Р 61 проекта OPV 62 (Saar 62) перед спуском на воду. Хайфа, 11.09.2017 (с) Israel Shipyards

Кипр заключил контракт стоимостью 100 млн евро с Israel Shipyards на постройку двух патрульных кораблей проекта OPV 62 в 2013 году, однако это соглашение по ряду причин не было реализовано,и в 2015 году киприотская сторона перезаключила контракт уже на постройку четырех патрульных кораблей проекта OPV 62. Первый из этих кораблей и был формально передан заказчику 12 сентября 2017 года. Вывод в спусковой плавучий док патрульного корабля Р 61 был осуществлен практически в полной готовности, и ожидается, что после вывода из дока корабль сразу приступит к заводским ходовым испытаниям.

Кипр стал четвертым известным заказчиком патрульных кораблей разработанного Israel Shipyards семейства OPV 62 (Saar 62), выполненного на основе корпусов ранее строившихся верфью для ВМС Израиля больших ракетных катеров типа Saar 4.5. Ранее два патрульных корабля проекта OPV 62 были построены Israel Shipyards для ВМС Экваториальной Гвинеи, и три - для береговой охраны Греции, а с 2011 года реализуется контракт на постройку шести таких кораблей для Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана со сборкой их на судостроительном предприятии в Тюркане близ Баку.

Корабли проекта OPV 62 имеют полное водоизмещение 470 т, длину 61,79 м, ширину 7,62 м и осадку 2,77 м. Трехвальная дизельная энергетическая установка обеспечивает скорость полного хода 32 уз. Дальность плавания 13-узловым ходом достигает 5000 миль, 16-узловым - 3200 миль.

Состав вооружения строящихся для Кипра кораблей проекта OPV 62 точно неизвестен, но на баке и на корме Р 61 установлены две 23-мм одноствольные дистанционно управляемые автоматические артиллерийские установки Rafael Typhoon, использующие 23-мм автоматическую пушку 2А14 (от установки ЗУ-23-2).

Командование ВМС Национальной гвардии Кипра в настоящее время располагает полученным в феврале 2017 года 1000-тонным 62-метровым патрульным и учебным кораблем A 620 Alasia (бывший патрульный корабль и султанская яхта ВМС Омана Q 30 Al Mubrukah) и шестью сторожевыми катерами.

Церемония передачи Командованию ВМС Национальной гвардии Кипра и вывода в спусковой плавучий док головного малого патрульного корабля Р 61 проекта OPV 62 (Saar 62), построенного на израильском судостроительном предприятии Israel Shipyards. Хайфа, 12.09.2017 (с) министерство обороны Кипра / twitter.com/DefenceCyprus