ОАЭ выразили интерес к украинским системам радиотехнической разведки
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Автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки "Кольчуга" производства бывшей ГАХК "Топаз" (Донецк).
Источник: ГП "Укроборонсервис"
Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в материале "Kiev, future fournisseur de materiel SIGINT a Abou Dhabi", делегация высокопоставленных военных армии ОАЭ в начале августа 2017 года посетила Киев. У них прошли встречи с коллегами из министерства обороны Украины, представителями спецслужб, а также представителями компании "Укроборонпром". ОАЭ на регулярной основе эксплуатируют самолеты марки "Ан", при этом их представители выразили интерес к украинским системам радиотехнической разведки.
Кроме того, эмиратские военные выразили готовность поддержать украинские усилия по проведению НИОКР в области беспилотной авиации за счет размещение стартовых заказов.
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13.09.2017
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