ОАЭ выразили интерес к украинским системам радиотехнической разведки



Автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки "Кольчуга" производства бывшей ГАХК "Топаз" (Донецк).

Источник: ГП "Укроборонсервис" Автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки "Кольчуга" производства бывшей ГАХК "Топаз" (Донецк).Источник: ГП "Укроборонсервис"

Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в материале "Kiev, future fournisseur de materiel SIGINT a Abou Dhabi", делегация высокопоставленных военных армии ОАЭ в начале августа 2017 года посетила Киев. У них прошли встречи с коллегами из министерства обороны Украины, представителями спецслужб, а также представителями компании "Укроборонпром". ОАЭ на регулярной основе эксплуатируют самолеты марки "Ан", при этом их представители выразили интерес к украинским системам радиотехнической разведки.

Кроме того, эмиратские военные выразили готовность поддержать украинские усилия по проведению НИОКР в области беспилотной авиации за счет размещение стартовых заказов.