Апгрейд американской морской ПРО: Новый радар в 30 раз мощнее прежнего



Многофункциональная РЛС AN/SPY-1D(V). Источник: nosint.blogspot.com . Многофункциональная РЛС AN/SPY-1D(V). Источник: nosint.blogspot.com .

Военно-морской флот Соединенных Штатов Америки успешно протестировал новый высокоэффективный радар противовоздушной и противоракетной обороны Raytheon AN/SPY-6(V). Мощная радиолокационная установка, включающая в себя компоненты на базе нитрида галлия и обладающая активной электронной системой сканирования, призвана заменить менее совершенные радиолокационные системы (РЛС) с фазированной антенной решёткой Lockheed Martin AN/SPY-1D на эскадренных миноносцах типа "Арли Бёрк" — ядре боевой информационно-управляющей системы Aegis, пишет издание National Interest, материал которого представлен в переводе от Newsader.

Как известно, Aegis представляет собой многофункциональную интегрированную корабельную сеть, в состав которой входят средства управления, освещения обстановки и поражения, в том числе зенитно-ракетное звено, которое также именуется Aegis.

Согласно данным командования ВМС, в ходе теста Vigilant Talon ("Бдительный Коготь"), проведенного 7 сентября, РЛС функционировала согласно ожиданиям. В ходе испытания с западного побережья Гавайев силы ВМС США одновременно запустили баллистическую ракету малой дальности и множество ракет класса "воздух-земля" с тем, чтобы проверить возможности радара на практике.

Сообщается, что система AN / SPY-6 (V) успешно обнаруживала и распознавала цели, а также отслеживала траекторию их перемещений в пространстве. "Бдительный Коготь" стал третьим по счету тестом для AN / SPY-6 (V).

"Эта система была разработана специально для одновременной работы с крылатыми и баллистическими ракетами, и она функционирует исправно. Радар успешно демонстрирует производительность в серии усложняющихся тестовых запусков, и после подготовки он обеспечит передовым функционалом первый эсминец ВМФ США серии Flight III". — подтвердили в командовании.

Благодаря использованию в данной технологии нитрида галлия SPY-6 примерно в 30 раз мощнее комплекса SPY-1, который в настоящий момент состоит на вооружении. Новый радар обладает также большим динамическим диапазоном , по сравнению со SPY-1, особенно в зонах с большим количеством помех от различных источников. Еще одной особенностью SPY-6 является цифровое лучеформирование, позволяющее осуществлять быстрый мониторинг горизонта на предмет присутствия воздушных целей. По утверждению издания, это позволит ему "выделять гораздо больше вычислительной мощности для решения задач противоракетной обороны".

Huntington Ingalls Industries — (американская судостроительная компания, образованная в 2011 году путём выделения из компании Northrop Grumman её судостроительного подразделения Northrop Grumman Shipbuilding) — начнет строительство первого эсминца USS Jack H. Lucas серии Flight III типа "Арли Бёрк" в 2019 финансовом году. Новые эсминцы будут выступать в качестве базовой надводной силы флота США до тех пор, пока не будет создана более совершенная боевая единица, которая придет на смену крейсерам класса "Тикондерога" и кораблям с формой корпуса "Арли Бёрк".