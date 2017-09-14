Bloomberg: госбанки РФ изучают идею создания нового банка для финансирования ВПК

VK 397

№4 14.09.2017 13:26 я против мистики. И идея мне нравится. Во-первых, совершенно верно - это выход банков из под возможного удара. Конечно могут и другие поводы найти докопаться, но почему бы не действовать на опережение.

Во-вторых, мне вообще ситуация с кредитованием предприятий ВПК и госсектора вообще через коммерческие банки очень не нравится. Как минимум, это открывает возможности для коррупции. Во-вторых, у бизнеса есть только одна задача - зарабатывать прибыль, избегая убытков. Если по какой-то причине предприятие выполняя госзаказ задолжало банку, то банк просто ОБЯЗАН принять все меры по возврату долга, если надо через процедуру банкротства.



В третьих, предприятия ВПК ограничены в вопросе по какой цене продавать те же МиГ29, к примеру, государству. Их рентабельность ограничена законодательно (могу ошибаться 10-15%). А коммерческие банки-то не ограничены. И такая ситуация далека от справедливости и логики вообще.

Я считаю, что для финансирования предприятий ВПК действительно нужен отдельный банк. В систему надо включить госгарантии, предзаказы и субсидии для максимального снижения именно коммерческих рисков. Банк должен не только финансировать предприятия ВПК через кредитование под конкурирующие с западными банками ставки 1-2% годовых в валюте, но и помогать предприятиям привлекать финансы через биржевые инструменты. Сегодня люди хранят деньги на депозитах под ставки, которые ниже, чем те, что платят предприятия ВПК банкам за кредиты. Чего ради мы кормим банковский капитал, который всегда ПЕРВЫЙ заинтересован в колебаниях курса нац. валюты (т.к. зарабатывает на спекуляциях), первый лоббист открытого рынка (в альтернативу здоровому протекционизму) и вех реформ, навязываемых через МВФ.



Если у нас властвует капитал, то пусть это будет промышленный капитал, а не банковский. А их сращивание вообще надо запретить.