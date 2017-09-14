Bloomberg: госбанки РФ изучают идею создания нового банка для финансирования ВПК
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Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.
По данным источников агентства в Сбербанке и ВТБ, российские госбанки опасаются, что продолжая кредитовать военном-промышленный комплекс, они могут попасть под санкции США
НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Крупнейшие российские государственные банки разрабатывают способы ухода из-под действия новых санкций, введенных США, с целью продолжать в полном объеме финансирование военно-промышленного комплекса России - одна из идей состоит в создании нового госбанка, написало во вторник агентство Bloomberg.
Оно ссылается на конфиденциальные источники в Сбербанке и ВТБ: согласно их сведениям, госбанки РФ опасаются, что, продолжая кредитовать отечественный ВПК, они могут попасть под дополнительные ограничения со стороны США. В том числе, речь идет о запрете держать счета в финансовых организациях Соединенных Штатов или блокировании доступа к приобретению иностранной валюты.
В качестве меры предотвращения такого сценария рассматривается идея создания в России нового госбанка, который консолидирует финансирование ВПК в стране. Также изучается возможность прямого выделения средств на эти цели из федерального бюджета, утверждает Bloomberg. По его оценке, последняя опция приведет к увеличению государственных заимствований РФ.
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12.09.2017
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принадлежат ТАСС
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Корректор
2963
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№1
14.09.2017 07:03
Цитата, q
Крупнейшие российские государственные банки разрабатывают способы ухода из-под действия новых санкций, введенных США, с целью продолжать в полном объеме финансирование военно-промышленного комплекса России - одна из идей состоит в создании нового госбанка, написало во вторник агентство Bloomberg.До некоторых все еще не доходит, что ВПК только повод. Настоящая причина само существования государства России и его населения. И никакого "русофобии" тут нет. Есть только экономика и демография "партнеров". И все вполне логично несмотря на полное безумие процесса.
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sepheronx
100
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№2
14.09.2017 08:24
I am not a genius on this stuff but I have an Idea:
Create a bank that falls under the Russian national guard (they already have companies under their arm, especially private security companies and now IT). Doing so, it guarantees that the bank is classified as a strategic asset and is specifically designed to provide funding to the military, military industrial complex, all security matters, etc.
Although, this may raise the issue in society were the whole "security apparatus" is self financed and will only do what is in their own interests rather than the interest of the leadership of the nation. But I believe they already do this as is now, so it wont make much of a difference.
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Корректор
2963
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№3
14.09.2017 08:55
Цитата, sepheronx сообщ. №2В России нет банков, только ростовщики. Да и западные банки давно уже не исполняют свои прямые функции. Так что все это не более чем танцы вокруг спасения капиталов.
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VK
397
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№4
14.09.2017 13:26
я против мистики. И идея мне нравится. Во-первых, совершенно верно - это выход банков из под возможного удара. Конечно могут и другие поводы найти докопаться, но почему бы не действовать на опережение.
Во-вторых, мне вообще ситуация с кредитованием предприятий ВПК и госсектора вообще через коммерческие банки очень не нравится. Как минимум, это открывает возможности для коррупции. Во-вторых, у бизнеса есть только одна задача - зарабатывать прибыль, избегая убытков. Если по какой-то причине предприятие выполняя госзаказ задолжало банку, то банк просто ОБЯЗАН принять все меры по возврату долга, если надо через процедуру банкротства.
В третьих, предприятия ВПК ограничены в вопросе по какой цене продавать те же МиГ29, к примеру, государству. Их рентабельность ограничена законодательно (могу ошибаться 10-15%). А коммерческие банки-то не ограничены. И такая ситуация далека от справедливости и логики вообще.
Я считаю, что для финансирования предприятий ВПК действительно нужен отдельный банк. В систему надо включить госгарантии, предзаказы и субсидии для максимального снижения именно коммерческих рисков. Банк должен не только финансировать предприятия ВПК через кредитование под конкурирующие с западными банками ставки 1-2% годовых в валюте, но и помогать предприятиям привлекать финансы через биржевые инструменты. Сегодня люди хранят деньги на депозитах под ставки, которые ниже, чем те, что платят предприятия ВПК банкам за кредиты. Чего ради мы кормим банковский капитал, который всегда ПЕРВЫЙ заинтересован в колебаниях курса нац. валюты (т.к. зарабатывает на спекуляциях), первый лоббист открытого рынка (в альтернативу здоровому протекционизму) и вех реформ, навязываемых через МВФ.
Если у нас властвует капитал, то пусть это будет промышленный капитал, а не банковский. А их сращивание вообще надо запретить.
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Корректор
2963
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№5
14.09.2017 14:10
Я считаю, что для финансирования предприятий ВПК действительно нужен отдельный банк.Объясните пожалуйста, какой смысл в "кредитовании" ВПК государством под "процент"? Какой смысла, если суть необходимости "инвестиции" (без ссудных процентов) в промышленность ВПК, как перераспределение имеющихся ресурсов (возможно и в "денежной" форме), с целью повышения обороноспособности страны? И причем тут вообще "Банк"?
Вы уж простите, но требуется вполне конкретная структура и хорошо известная.
А что касается банков, так все и затевалось как финансирование банковской системы через "ВПК драйвер развития промышленности России". Просто как оно обычно и бывает в России, кто-то "не подумал". Не подумал о последствиях и исторических механизмах. Не подумал, что бывает когда в условиях высокого индустриального уровня начинается милитаризации в момент мирового кризиса и в стране исторически знавшей только "военную элиту".
Если у нас властвует капитал, то пусть это будет промышленный капитал, а не банковский. А их сращивание вообще надо запретить.Ну да, вам тогда очень многое придется запретить. Это уже произошло и идет следующая стадия. Вот потому и предлагаете государству стать "Банком" для ВПК и выдавать деньги под ссудный процент.
Вас ничего в вашей логике не смущает? Государство как корпорация и ВПК как основной бизнес?
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А.С.Б.
2747
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№6
14.09.2017 14:48
Если у нас властвует капитал, то пусть это будет промышленный капитал, а не банковский. А их сращивание вообще надо запретить.вот-вот...поддерживаю предыдущего оратора...у вас специальный банк для специальной промышленности...разве это не сращивание?...и все риски ещё исключительно на государственном бюджете, по сути...и чем уж так властвование промышленного капитала над банковским намного привлекательнее?...при определённой доле фантазии...есть пример - СССР...не так чтоб уж очень привлекательный...ну не считали денег для промышленности...
тогда уж сразу Госплан 2.0...да и всё...чего вокруг да около ходить то...
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