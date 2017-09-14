Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими



Судозавод "Янтарь".

Источник: Виталий Невар/ТАСС Судозавод "Янтарь".Источник: Виталий Невар/ТАСС

Контракт на постройку для Индии фрегатов проекта 11356 могут подписать до конца этого года, причем силовые установки для них Нью-Дели закупит у Украины. Об этом сегодня сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

Суть сделки заключается в том, что Россия строит фрегаты, а двигательные установки к ним индийская сторона приобретает самостоятельно. «Мы знаем, что речь идет об украинских силовых установках, но это зона ответственности заказчика, и Индия подтверждает, что она в этом направлении двигается», – пояснил Кожин.

Соглашение предполагает поставку четырех фрегатов по формуле «2+2»: два первых корабля построят в России, два других – в Индии. При этом Москва предлагает Нью-Дели два фрегата из второй тройки кораблей проекта 11356, которые ранее заложили на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в интересах ВМФ России.

Шесть фрегатов проекта 11356 Минобороны заказало по двум контрактам, заключенным в 2010-2011 годах на общую сумму 80 млрд руб. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект». Первые три корабля получили двигатели в срок. «Зоря-Машпроект» изготовил двигатели и для второй тройки, но из-за конфликта в Донбассе, разгоревшегося в 2014 году, Украина отказалась передавать их России. После этого судьба оставшихся двух корпусов («Адмирал Истомин» и «Адмирал Бутаков») обсуждалась несколько лет.

В августе с.г. вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев подтвердил, что «Адмирал Истомин» и «Адмирал Бутаков» достроят, но для ВМС Индии.