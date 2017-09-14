Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
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Судозавод "Янтарь".
Источник: Виталий Невар/ТАСС
Контракт на постройку для Индии фрегатов проекта 11356 могут подписать до конца этого года, причем силовые установки для них Нью-Дели закупит у Украины. Об этом сегодня сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.
Суть сделки заключается в том, что Россия строит фрегаты, а двигательные установки к ним индийская сторона приобретает самостоятельно. «Мы знаем, что речь идет об украинских силовых установках, но это зона ответственности заказчика, и Индия подтверждает, что она в этом направлении двигается», – пояснил Кожин.
Соглашение предполагает поставку четырех фрегатов по формуле «2+2»: два первых корабля построят в России, два других – в Индии. При этом Москва предлагает Нью-Дели два фрегата из второй тройки кораблей проекта 11356, которые ранее заложили на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в интересах ВМФ России.
Шесть фрегатов проекта 11356 Минобороны заказало по двум контрактам, заключенным в 2010-2011 годах на общую сумму 80 млрд руб. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект». Первые три корабля получили двигатели в срок. «Зоря-Машпроект» изготовил двигатели и для второй тройки, но из-за конфликта в Донбассе, разгоревшегося в 2014 году, Украина отказалась передавать их России. После этого судьба оставшихся двух корпусов («Адмирал Истомин» и «Адмирал Бутаков») обсуждалась несколько лет.
В августе с.г. вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев подтвердил, что «Адмирал Истомин» и «Адмирал Бутаков» достроят, но для ВМС Индии.
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12.09.2017
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Александр К.
33
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№1
14.09.2017 12:28
пятая по счету попытка навалить информационный мусор в интересах "братской" страну по-соседству. В который раз, опровержения если не поступали, то только по той причине, что эта тема уже просто протухла! Никто в мире не будет строить свой флот на технологиях из страны, которая балансирует в перманентной дефолте по ряду глобальных обязательств, государственность которой находится под большим вопросом. Даже практичные индусы, которые понимают, что не желали бы отвечать повторными заказами этих турбин (после исчезновения денег на Украине, как это водится со всеми покупателями незалэжной) в России. Брать обязательства на себя по украинской продукции, включая гарантийную, никто в России не будет: ни при Путине, ни после него. Все 6 фрегатов 11356 уйдут, господа соседи, в Российский Крым, а точнее в Черноморский флот. Следующие две машины будут построены на Янтаре, остальные на верфи в Индии - и исключительно на российской энергетике НПО САТУРН. Засейфите это слово, господа украинские фантазеры, у себя на экранах.
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Враг
8125
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№2
14.09.2017 15:19
Цитата
Контракт на постройку для Индии фрегатов проекта 11356 могут подписать до конца этого года, причем силовые установки для них Нью-Дели закупит у Украины. Об этом сегодня сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.Это будет просто отлично, если вырученные деньги пустить на действительно новые фрегаты 22350, вместо этих 11356, созданных специально для Индии и по сути являющихся модернизацией ещё советского хлама.
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