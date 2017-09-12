Русский ответ на B-1B Lancer (Warthog Defense, Великобритания)
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Натурные образцы стратегической авиации России компании «Туполев» на статической стоянке аэродрома Кубинка.
Источник: http://tupolev.ru/
B-1B Lancer (наряду с B-52 - прим. ред.) - основной американский стратегический бомбардировщик. У России есть более мощная машина, чем могучий Lancer. Речь идет о Ту-160 (по кодификации НАТО - Blackjack, - прим. ред.) - самолете, разработанном в ОКБ Туполева.
Blackjack был призван выполнять те же задачи, что и B-1B - дальний сверхзвуковой бомбардировщик, способный преодолевать ПВО противника на малых высотах. Предшественник Ту-160 - сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22м/Ту-26 (по кодификации НАТО - Backfire, прим. ред.) - не обладал дальностью полета, необходимой для выполнения стратегических задач, и был в большей степени средним бомбардировщиком, таким как FB-111A, чем реальным "стратегом".
Ту-160 способен развивать максимальную скорость 2 тысячи 200 км/ч при дальности полета до 13 тысяч 950 км. На его борту могут быть размещены до 12 ракет класса "земля-воздух" AS-16 Kickback (тактическая ударная аэробаллистическая управляемая ракета Х-15, - прим. ред.), 6 крылатых ракет воздушного базирования А-15 Kent (стратегическая крылатая ракета Х-55, - прим. ред.), или до 40 тонн бомб различного калибра. Впервые Ту-160 были задействованы во время военной операции России в Сирии для поддержки режима Башара Асада.
Всего было построено 34 машины, включая прототипы. В конце холодной войны производство бомбардиролвщиков было приостановлено. На тот момент бомбардировщики размещались на территории Украинской ССР. После распада Советского Союза они были поделены между Россией и Украиной. Позже Россия выкупила у Украины восемь самолетов, при этом 11 других машин были списаны в рамках программы разоружения Нанна-Лугара (программа разоружения и демилитаризации, названная в честь сенаторов Сэмьюэла Нанна и Ричарда Лугара и действовавшая в отношении России и стран СНГ, - прим. ред.).
В 2005 году Ту-160 были полностью готовы к эксплуатации. В настоящее время 16 самолетов находятся в составе ВКС России, при этом на вооружении ВВС США стоит примерно 60 бомбардировщиков B-1B Lancer. Россия объявили о планах возобновить производство самолетов. Планируется построить до 50 таких машин.
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12.09.2017
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