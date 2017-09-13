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OCCRP: США поставят оппозиции в Сирии оружие советского образца

14.09.2017 РИА Новости 272 0
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Боец сирийской оппозиции
Боец сирийской оппозиции.
Источник: © AP Photo / Virginie Nguyen Huang, File

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пентагон выделяет более двух миллиардов долларов, на оружие и боеприпасы советского образца для сирийских повстанцев, говорится в результатах совместного расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сети журналистских расследований (BIRN).

Спонсируемый американскими фондами, Госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) пишет, что Пентагон нанял "целую армию подрядчиков и субподрядчиков" - от богатых военно-промышленных корпораций до фирм, имеющих связи с оргпреступностью. Как сообщается в докладе, из-за неспособности производителей оружия в балканских и восточноевропейских странах, уже поставляющих оружие для сирийской войны, удовлетворить спрос, министерство обороны США обратилось к поставщикам из Казахстана, Грузии и Украины и снизило требования к производственным стандартам.

Журналисты по частям воссоздали сложную цепочку поставок оружия в Сирию на основе закупочной документации, данных систем отслеживания морских судов, официальных отчетов, просочившихся электронных писем и интервью с инсайдерами. Эта программа проводилась отдельно от уже закрытой программы ЦРУ по вооружению повстанцев, воюющих против президента Сирии Башара Асада.

В отчете утверждается, что Пентагон закупает оружие по двум каналам: через Командование специальных операций (SOCOM), которое осуществляет надзор за спецоперациями во всех службах американских вооруженных сил, и через Picatinny Arsenal - малоизвестную военную научно-исследовательскую и производственную организацию в штате Нью-Джерси. Снаряжение переправляется по морю и воздуху из Европы в Турцию, Иорданию и Кувейт. Затем на самолетах или грузовиках оно доставляется союзникам США на севере и юге Сирии.

Журналисты выяснили, что США используют в юридических документах расплывчатые формулировки, из которых неясно, что конечным пунктом назначения этого оружия является Сирия. По мнению экспертов, подобная практика угрожает свести на нет международные усилия по борьбе с незаконным оборотом оружия. Кроме того, властям государств Восточной Европы, торгующих оружием и боеприпасами, грозит обвинение в нарушении норм международного права. Также поднимается вопрос, кто пользуется боеприпасами и что с ними произойдет после поражения "Исламского государства"*.

Отмечается, что масштабные закупки оружия начались в сентябре 2015 года при президенте Бараке Обаме. К маю 2017 года Пентагон потратил более 700 миллионов долларов на автоматы Калашникова, противотанковые гранатометы, минометы, а также другое оружие и боеприпасы. Еще более 900 миллионов долларов будут потрачены по контракту к 2022 году, еще около 600 миллионов были предусмотрены бюджетом или запрошены администрацией Трампа. Как пишут авторы отчета, в общей сложности Пентагон намерен потратить на сирийских союзников до 2,2 миллиарда долларов.

Представители Пентагона заявили, что провели тщательную проверку получателей, а также что оборудование поставлялось "по нарастающей" и это было "необходимым минимумом для неотложных миссий".

По данным тысяч документов о закупках, к маю 2017 года SOCOM приобрело у Болгарии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Казахстана, Польши, Румынии, Сербии и Украины оружия и боеприпасов на общую сумму 238,5 миллиона долларов. В нынешнем финансовом году SOCOM закупит оружия еще на 172 миллиона долларов. Кроме того, администрация Трампа запросила или предусмотрела в бюджете на 2018 год еще 412 миллионов долларов.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
БиГ
Болгария
Грузия
Иордания
Казахстан
Кувейт
Польша
Румыния
Сербия
Сирия
США
Турция
Украина
Чехия
Компании
Picatinny Arsenal
Концерн Калашников

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