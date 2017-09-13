В США представили головной обтекатель новой тяжелой ракеты
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Головной обтекатель ракеты New Glenn.
Источник: @Blue Origin
Американская Blue Origin продемонстрировала головной обтекатель ракеты New Glenn. Об этом сообщается в Twitter компании.
В длину головная часть разрабатываемого тяжелого носителя достигает 7 метров. Данная версия элемента ракеты предназначена для запуска более объемных нагрузок, чем предполагалось оригинальным проектом (5,4 метра).
В создание New Glenn основатель Blue Origin американский миллиардер Джефф Безос вложил 2,5 миллиарда долларов, разработка не финансируется со стороны государства. К настоящему времени заключены контракты на шесть запусков New Glenn (один в интересах Eutelsat и пять — OneWeb).
Издание Space News отмечает, что в конце 2017 года Blue Origin испытает третью модификацию системы New Shepard, предназначенной для суборбитальных полетов. Полеты с человеком запланированы на 2018 год.
Носитель New Glenn на низкую околоземную орбиту способен выводить до 45 тонн полезной нагрузки, а на геостационарную — до 13 тонн. Также компания Blue Origin работает над двигателем ВE-4, который планируется устанавливать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas V, куда устанавливаются российские РД-180, а также на собственную New Glenn. В отличие от РД-180, двигатель ВE-4 работает не на керосине, а на природном газе.
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13.09.2017
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