Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Владикавказский технологический центр «Баспик» информирует о создании принципиально нового продукта, призванного совершить прорыв в сфере техники ночного видения

14.09.2017 ВТЦ Баспик 959 2
0
Понравилась новость?
 +8
Детектор с МКП 18-8
Детектор с МКП 18-8.
Источник: http://baspik.com/

Владикавказ, 12 сентября 2017. Владикавказский технологический центр «Баспик» приступил к лабораторному выпуску микроканальной пластины (МКП) принципиально нового поколения, так называемой «бесфильмовой» МКП.


МКП — сердцевина электронно-оптического преобразователя, на котором строится прибор ночного видения. Свойства МКП в решающей степени определяют параметры приборов ночного видения.


В новых «бесфильмовых» МКП кардинально улучшены основные характеристики прибора ночного видения, такие как газовыделение (существенно снижено) и разрешение (с 84 до 86 штр/мм), а так же дальность обнаружения и идентификации объектов в приборах применения.


Эти беспрецедентные характеристики «бесфильмовых» МКП позволяют существенно улучшить основные потребительские свойства прибора ночного видения. Промышленное применение «бесфильмовых» пластин позволит создавать приборы ночного видения нового поколения. Прорыва в этой области не было последние 35 лет.


Данная разработка ученых и инженеров ООО ВТЦ «Баспик» не имеет аналогов в мире и достигнута за счет собственных сил и средств Владикавказского технологического центра «Баспик». На сегодняшний день предприятие уже освоило лабораторное производство подобных изделий и прорабатывает проект крупносерийного производства. Указанная технология способна возвести российские приборы ночного видения на уровень, не имеющий аналогов в мире.


Справка

ООО Владикавказский Технологический Центр "Баспик" - научный, технологический, промышленный и инновационный комплекс, возглавляемый главным конструктором по линии МКП Профессором Куловым С.К., специализируется на микроканальных и волоконно-оптических технологиях. В состав предприятия входят ведущие ученые и инженеры России в области разработки технологии и производства микроканальных пластин, а также высококвалифицированные рабочие. Нахождение предприятия на территории Северо-Кавказского Горно-Металлургического Института дает возможность гармонично задействовать научный потенциал профильных подразделений института и инновационно-научный потенциал ООО «ВТЦ БАСПИК». Научные и технологические лаборатории предприятия оснащены новейшим оборудованием, позволяющим проводить физическую диагностику на нано-уровне, в том числе электронными микроскопами, атомно-силовыми микроскопами, масс-спектрометрами, сверхвысоковакуумными установками, установками контроля параметров микроканальных пластин, установками вытягивания световодов и др. Чистые производственные площади составляют 2000 кв.м.

На базе компании действует ведущая в России научная школа в области микроканальных пластин.


ООО «ВТЦ БАСПИК» неоднократно получало высокую оценку своей работы во время визита первых лиц Государства, а именно Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева, Министра по делам Северного Кавказа Л.В.Кузнецова, Заместителя Министра Обороны РФ Ю.И.Борисова и т.д.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ВТЦ Баспик
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Наноиндустрия

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RO
Kangaba
150
№1
14.09.2017 10:57
Уж слишком всё радужно, почему нет ни слова о каких-то проблемах, соотношении цены-качества и т.п.? Не скрытая ли это реклама.
0
Сообщить модератору
RU
Враг
8125
№2
14.09.2017 12:47
Цитата
разрешение (с 84 до 86 штр/мм)
Объясните, понимающие, это действительно очень серьёзное изменение за 35 лет, реально прорыв? Или может тут опечатка? И какое это будет поколение ЭОП? 6-е?
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.09 16:07
  • 8
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 14.09 16:00
  • 832
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.09 15:42
  • 85
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 14.09 15:30
  • 3
Военный эксперт: история с F-35 в Бельгии показала, что у США нет союзников
  • 14.09 15:19
  • 2
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 14.09 15:06
  • 4
Российские силы информационно-психологических операций в Белоруссии
  • 14.09 14:48
  • 6
Bloomberg: госбанки РФ изучают идею создания нового банка для финансирования ВПК
  • 14.09 14:36
  • 5352
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.09 14:26
  • 17
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 14.09 14:26
  • 3
Миллиард рублей неустойки за «Сатану»: Украина просит у России «мира»
  • 14.09 13:36
  • 4
Следует ли миру опасаться российских роботов? (The National Interest, США)
  • 14.09 13:31
  • 8
Россия поставит Египту порядка 50 истребителей МиГ-29
  • 14.09 13:14
  • 2
Конец эпохи "Козодоев"
  • 14.09 12:47
  • 2
Владикавказский технологический центр «Баспик» информирует о создании принципиально нового продукта, призванного совершить прорыв в сфере техники ночного видения
  • 14.09 12:42
  • 1
"Триумфу" сказали: НАТО
другие обсуждаемые темы