Владикавказский технологический центр «Баспик» информирует о создании принципиально нового продукта, призванного совершить прорыв в сфере техники ночного видения



Детектор с МКП 18-8.

Источник: http://baspik.com/ Детектор с МКП 18-8.Источник: http://baspik.com/

Владикавказ, 12 сентября 2017. Владикавказский технологический центр «Баспик» приступил к лабораторному выпуску микроканальной пластины (МКП) принципиально нового поколения, так называемой «бесфильмовой» МКП.

МКП — сердцевина электронно-оптического преобразователя, на котором строится прибор ночного видения. Свойства МКП в решающей степени определяют параметры приборов ночного видения.

В новых «бесфильмовых» МКП кардинально улучшены основные характеристики прибора ночного видения, такие как газовыделение (существенно снижено) и разрешение (с 84 до 86 штр/мм), а так же дальность обнаружения и идентификации объектов в приборах применения.

Эти беспрецедентные характеристики «бесфильмовых» МКП позволяют существенно улучшить основные потребительские свойства прибора ночного видения. Промышленное применение «бесфильмовых» пластин позволит создавать приборы ночного видения нового поколения. Прорыва в этой области не было последние 35 лет.

Данная разработка ученых и инженеров ООО ВТЦ «Баспик» не имеет аналогов в мире и достигнута за счет собственных сил и средств Владикавказского технологического центра «Баспик». На сегодняшний день предприятие уже освоило лабораторное производство подобных изделий и прорабатывает проект крупносерийного производства. Указанная технология способна возвести российские приборы ночного видения на уровень, не имеющий аналогов в мире.

Справка

ООО Владикавказский Технологический Центр "Баспик" - научный, технологический, промышленный и инновационный комплекс, возглавляемый главным конструктором по линии МКП Профессором Куловым С.К., специализируется на микроканальных и волоконно-оптических технологиях. В состав предприятия входят ведущие ученые и инженеры России в области разработки технологии и производства микроканальных пластин, а также высококвалифицированные рабочие. Нахождение предприятия на территории Северо-Кавказского Горно-Металлургического Института дает возможность гармонично задействовать научный потенциал профильных подразделений института и инновационно-научный потенциал ООО «ВТЦ БАСПИК». Научные и технологические лаборатории предприятия оснащены новейшим оборудованием, позволяющим проводить физическую диагностику на нано-уровне, в том числе электронными микроскопами, атомно-силовыми микроскопами, масс-спектрометрами, сверхвысоковакуумными установками, установками контроля параметров микроканальных пластин, установками вытягивания световодов и др. Чистые производственные площади составляют 2000 кв.м.

На базе компании действует ведущая в России научная школа в области микроканальных пластин.

ООО «ВТЦ БАСПИК» неоднократно получало высокую оценку своей работы во время визита первых лиц Государства, а именно Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева, Министра по делам Северного Кавказа Л.В.Кузнецова, Заместителя Министра Обороны РФ Ю.И.Борисова и т.д.